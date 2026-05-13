Da Nang impulsa la atracción de inversiones para superar el 11% de crecimiento en 2026

Da Nang (VNA) - La ciudad central vietnamita de Da Nang está reforzando su estrategia de atracción de inversiones, desarrollo del centro financiero internacional y movilización de recursos con el objetivo de alcanzar un crecimiento económico superior al 11% en 2026.

Según la Oficina de Estadísticas de Da Nang, la ciudad registró en los primeros cuatro meses de 2026 un notable dinamismo inversor, tanto en volumen de capital como en número de proyectos, consolidando una tendencia de recuperación y expansión.

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Los flujos de inversión se han diversificado hacia infraestructuras, servicios de alta calidad y sectores de mayor valor añadido, lo que está permitiendo mejorar la eficiencia del capital y reforzar el posicionamiento de la ciudad como destino atractivo para los inversores.

La inversión doméstica superó los 70,8 billones de dongs (unos 2,68 mil millones de dólares), lo que supone un incremento de tres veces respecto al mismo período de 2025. En total, se aprobaron 42 nuevos proyectos y ampliaciones de capital en otros ocho.​

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Las autoridades locales subrayan que estas cifras reflejan la creciente confianza empresarial en el entorno de negocios de Da Nang, impulsada por la mejora de infraestructuras y la aplicación progresiva de políticas de apoyo.

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​En paralelo, la inversión extranjera directa (IED) alcanzó 237,7 millones de dólares, el doble interanual. La ciudad otorgó licencias a 47 nuevos proyectos, aprobó ajustes de capital en 16 iniciativas y registró 10 operaciones de aportes de capital y adquisiciones de participaciones.

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​Este comportamiento confirma la creciente capacidad de Da Nang para atraer flujos de capital más diversos y flexibles.

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El Centro Financiero Internacional de Vietnam en Da Nang (VIFC-DN), recientemente puesto en marcha, comienza a consolidarse como un nuevo polo económico con interés creciente por parte de inversores nacionales y extranjeros. Hasta la fecha, cuenta con 12 miembros oficiales, 11 inversores aprobados en principio y más de 85 interesados en integrarse.

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Según la agencia ejecutiva del VIFC-DN, la ciudad acelerará el desarrollo de infraestructuras urbanas, de transporte, técnicas y digitales para respaldar el funcionamiento del centro financiero. Además, prevé intensificar la cooperación internacional, organizar la Semana Económica, Financiera y Tecnológica de Da Nang 2026 y reforzar alianzas con grandes centros financieros globales.

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El secretario del Comité del Partido de Da Nang, Le Ngoc Quang, reafirmó el compromiso de la ciudad de alcanzar un crecimiento de dos dígitos en 2026, apoyado en el sector servicios como pilar principal y la industria-construcción como motor de expansión.

La estrategia local incluye el impulso a la inversión pública, la eliminación de obstáculos en proyectos retrasados y el fortalecimiento de áreas clave como ciencia y tecnología, transformación digital, formación de recursos humanos y políticas sociales, especialmente en zonas rurales y montañosas.

Por su parte, el ministro de Finanzas, Ngo Van Tuan, destacó que, aunque el turismo y los servicios representan más de la mitad de la economía local, el desarrollo industrial será determinante para sostener un crecimiento elevado y estable.

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Advirtió que Da Nang enfrenta dos grandes desafíos: las limitaciones derivadas de su entorno costero y salino, que dificulta atraer industria electrónica, y la necesidad de mejorar la calidad de su fuerza laboral para competir a nivel internacional.

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En este sentido, recomendó políticas más agresivas para atraer talento extranjero altamente cualificado y orientar la industria automotriz hacia la transición verde y la producción de vehículos eléctricos, en línea con las tendencias globales.

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El viceprimer ministro permanente, Pham Gia Tuc, señaló que Da Nang ya cuenta con mecanismos preferenciales clave como la Zona Económica Abierta de Chu Lai, la Zona de Libre Comercio y el propio centro financiero internacional, respaldados por políticas de innovación, finanzas y transferencia tecnológica.

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Instó a la ciudad a maximizar el uso de estos instrumentos para atraer grandes corporaciones e inversores estratégicos, así como a coordinarse con los ministerios para proponer nuevas políticas de carácter disruptivo que impulsen el desarrollo económico y comercial./.​