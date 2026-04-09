Exportaciones de productos del mar de Vietnam crecen un 8% en el primer trimestre

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Las exportaciones de productos del mar de Vietnam alcanzaron los 2,64 mil millones de dólares durante el primer trimestre de 2026, lo que representa un aumento de casi el 8% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según estadísticas de la Asociación de Procesadores y Exportadores de Productos Acuícolas de Vietnam (VASEP).



Solo en el mes de marzo, la facturación se situó en aproximadamente 927 millones de dólares, un incremento superior al 5%, reflejando una moderación respecto al crecimiento del 20% registrado en los dos primeros meses del año debido a las fluctuaciones del mercado global.



China se consolidó como el mayor importador de productos del mar vietnamitas en este trimestre con una facturación de 764 millones de dólares, un aumento cercano al 45% interanual.



Este dinamismo en el mercado chino fue el factor determinante para mantener el crecimiento positivo de la industria, compensando las caídas registradas en otros mercados principales como Estados Unidos, Japón y Corea del Sur.



Los expertos de VASEP atribuyen este liderazgo a factores estacionales, como la demanda sostenida tras las festividades del Año Nuevo Lunar, la preferencia por el segmento de gama media-alta y las ventajas logísticas derivadas de la proximidad geográfica.



El crecimiento del sector en este período estuvo liderado por productos específicos, destacando la langosta viva y el Tra (pangasius), este último manteniendo una demanda estable en China. No obstante, el camarón blanco (Litopenaeus vannamei), producto estrella en Estados Unidos y la Unión Europea, mostró un comportamiento plano, evidenciando una recuperación desigual entre segmentos.



Por otro lado, la tilapia emergió como un punto brillante con una exportación estimada en 35 millones de dólares, un salto impresionante del 190% respecto al año anterior, continuando la tendencia positiva iniciada en 2025.



A pesar de estos resultados positivos, VASEP advierte sobre los riesgos de la alta dependencia del mercado chino, dada su volatilidad ante cambios en las políticas de importación, estándares de calidad y la competencia de proveedores como Ecuador.



En contraste, las exportaciones a Estados Unidos cayeron más del 10%, afectadas por barreras técnicas como los certificados de la Ley de Protección de Mamíferos Marinos (MMPA) y los impuestos antidumping. Japón y Corea del Sur también registraron descensos del 10%, mientras que la Unión Europea se mantuvo estable, ofreciendo oportunidades futuras para productos con certificaciones de sostenibilidad.



Para el segundo trimestre, VASEP proyecta que las exportaciones continuarán en terreno positivo pero con una marcada diferenciación. Se espera que el camarón y el pangasius sigan siendo los pilares del crecimiento, con China manteniendo su posición como principal destino.



Ante las dificultades en los mercados tradicionales, se recomienda a las empresas vietnamitas priorizar la diversificación hacia mercados emergentes, la región de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y Australia, aprovechando las ventajas arancelarias de los Tratados de Libre Comercio (TLC) y la eficiencia logística para asegurar los objetivos anuales de crecimiento./.

VNA