Sociedad

Vietnam reafirma compromiso con el enfoque “Una Salud” y fortalece cooperación con Francia

Vietnam reafirma en cumbre en Francia su apoyo al enfoque “Una Salud” para prevenir zoonosis y fortalecer la cooperación internacional.

Flavie Goutard, epidemióloga veterinaria del CIRAD, afirma que una característica distintiva del modelo “Una Salud” de Vietnam es su participación inclusiva. (Foto: VNA)
Flavie Goutard, epidemióloga veterinaria del CIRAD, afirma que una característica distintiva del modelo “Una Salud” de Vietnam es su participación inclusiva. (Foto: VNA)

París (VNA)- El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, como organismo principal del marco de la Alianza Vietnamita para la Prevención de Zoonosis (OHP), reafirmó su firme apoyo a los compromisos políticos globales sobre el enfoque “Una Salud” y a las iniciativas internacionales impulsadas por Francia.

Esta declaración se realizó en un mensaje enviado a la Cumbre “Una Salud”, que tuvo lugar en Lyon del 5 al 7 de abril, con una sesión de alto nivel el 7 de abril en conmemoración del Día Mundial de la Salud.

En el mensaje, el ministerio acogió con satisfacción la organización de la cumbre por parte del Gobierno francés, calificándola como un foro importante para impulsar los compromisos políticos globales y fortalecer la cooperación internacional en la prevención de enfermedades zoonóticas.

Según el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, Vietnam ha estado implementando activamente el enfoque "Una Salud" a través del marco de la OHP, bajo el liderazgo de la cartera y en estrecha coordinación con el Ministerio de Salud, otros ministerios pertinentes y socios internacionales.

Asimismo, señaló que Francia y sus instituciones, en particular el Centro Francés de Investigación Agrícola para el Desarrollo Internacional (CIRAD), han sido identificadas como socios clave en este proceso, brindando asistencia técnica, colaboración en investigación y apoyo en materia de políticas.

Vietnam también es miembro activo de la iniciativa "Prevención de la Emergencia de Enfermedades Zoonóticas" (PREZODE), lanzada por el Presidente de Francia, contribuyendo a los esfuerzos mundiales para prevenir la aparición de enfermedades transmitidas de animales a humanos mediante un enfoque integral y preventivo.

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El director del Instituto Internacional de Investigación Ganadera (ILRI) de Vietnam, Nguyen Viet Hung (Foto: VNA)


En esta ocasión, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente manifestó su intención de profundizar aún más la cooperación con el Gobierno francés en el marco de la Alianza "Una Salud" de Vietnam, y reafirmó su disposición a participar más activamente en las próximas conferencias con contribuciones sustantivas, incluyendo intervenciones de alto nivel y aportaciones técnicas en profundidad.

Vietnam comenzó a aplicar el enfoque de “Una Salud” en 2003 con la creación de la Alianza sobre la Gripe Aviar y Humana (PAHI), en respuesta a brotes complejos de gripe aviar que tuvieron graves repercusiones en la salud pública, los medios de subsistencia y la seguridad alimentaria.

En 2016, ante los desafíos cambiantes y la necesidad de abordar una gama más amplia de riesgos zoonóticos y emergentes para la salud, el Gobierno vietnamita transformó la PAHI en el marco más integral de la OHP, en consonancia con la tendencia global de Una Salud.

Para el período 2021-2025, la Alianza para Una Salud de Vietnam fue aprobada e implementada oficialmente como un mecanismo nacional de coordinación intersectorial.

Copresidida por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y el Ministerio de Salud, la alianza cuenta con 35 socios firmantes oficiales y más de 70 socios internacionales que participan periódicamente.

Si bien algunos socios, como las organizaciones multilaterales y la Unión Europea, no firman acuerdos formalmente debido a procedimientos internos, participan activamente en el apoyo al intercambio de conocimientos, las iniciativas y los programas de Una Salud en Vietnam.

La Cumbre “Una Salud” en Lyon es uno de los eventos clave de la presidencia francesa del Grupo de los Siete (G7) y marca la novena edición de la serie de Cumbres Un Planeta.

Se centra en impulsar el enfoque “Una Salud”, que destaca la estrecha interconexión entre la salud humana, animal, vegetal y de los ecosistemas. Su objetivo es traducir los compromisos políticos en acciones concretas en áreas como la prevención de enfermedades, el fortalecimiento de la capacidad de respuesta, el control de la resistencia a los antimicrobianos, el desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles y la protección del medio ambiente./.

VNA
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