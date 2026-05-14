Política

Impulsan la cooperación entre Vietnam y la ONU en la lucha contra la delincuencia

La nueva directora general de la Oficina de las Naciones Unidas en Viena (UNOV) y directora ejecutiva de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC), Monica Kathina Juma, asumió oficialmente sus funciones y sostuvo un encuentro de cortesía con embajadores y representantes permanentes de los Estados miembros ante la ONU y otras organizaciones internacionales en Viena.

El embajador Vu Le Thai Hoang, jefe de la misión permanente de Vietnam ante la ONU y las organizaciones internacionales en Viena. (Foto: VNA)
El embajador Vu Le Thai Hoang, jefe de la misión permanente de Vietnam ante la ONU y las organizaciones internacionales en Viena. (Foto: VNA)

Viena (VNA)- La nueva directora general de la Oficina de las Naciones Unidas en Viena (UNOV) y directora ejecutiva de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC), Monica Kathina Juma, asumió oficialmente sus funciones y sostuvo un encuentro de cortesía con embajadores y representantes permanentes de los Estados miembros ante la ONU y otras organizaciones internacionales en Viena.

Al participar en la reunión, el 13 de mayo, el embajador Vu Le Thai Hoang, jefe de la misión permanente de Vietnam ante la ONU y las organizaciones internacionales en Viena, le entregó a Juma la carta de felicitación del ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung.

El embajador destacó que Vietnam valora altamente el apoyo de la UNODC en el fortalecimiento de las capacidades nacionales en la prevención y lucha contra la delincuencia y la justicia penal, el control de drogas y la respuesta a desafíos emergentes, especialmente la ciberdelincuencia.

Dijo que Vietnam concede gran importancia a su cooperación con la UNODC, con la que ha coordinado eficazmente en múltiples actividades bilaterales y procesos multilaterales relacionados con la lucha contra el crimen.

En la ocasión, Thai Hoang reiteró su agradecimiento a la UNODC por su coordinación con Vietnam en la exitosa organización de la ceremonia de apertura a la firma de la Convención de la ONU contra la Ciberdelincuencia en Hanoi en octubre de 2025 (Convención de Hanoi).

Vietnam desea continuar una coordinación estrecha y eficaz en el futuro, en particular en los procesos diplomático-jurídicos necesarios para que la Convención de Hanoi entre en vigor a la mayor brevedad y se implemente de manera efectiva, contribuyendo a garantizar la ciberseguridad y combatir los delitos de alta tecnología, así como a apoyar a los países en el desarrollo tecnológico y la innovación, enfatizó.

El jefe de la delegación vietnamita manifestó su confianza en que, bajo el liderazgo de Juma, la UNODC seguirá desempeñando un papel central en la promoción de los esfuerzos globales para combatir la delincuencia organizada transnacional, así como en el impulso de la justicia, el Estado de derecho y el desarrollo sostenible.

En su intervención, la nueva directora general de la UNOV y directora ejecutiva de la UNODC subrayó que la delincuencia organizada transnacional, el narcotráfico, la trata de personas, la corrupción, la ciberdelincuencia y el terrorismo evolucionan de forma cada vez más compleja, afectando negativamente a la seguridad de los Estados y al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Afirmó que el multilateralismo sigue siendo clave para hacer frente a los desafíos globales, y que las dificultades actuales también representan una oportunidad para impulsar la innovación y la reforma dentro de la organización. A través del proceso de reforma “UN80”, impulsado por el Secretario General, la ONU busca no solo reducir costos, sino también mejorar la eficacia y la fiabilidad de sus operaciones para adaptarse a la rápida evolución del contexto internacional.

En cuanto a las orientaciones futuras, Juma indicó que una de las principales prioridades es perfeccionar la nueva estrategia operativa de la UNODC y su correspondiente hoja de ruta de reforma, con el fin de hacer que la organización sea más enfocada, flexible y eficaz.

La directora ejecutiva se comprometió a seguir fortaleciendo un enfoque integral e inclusivo, intensificar la coordinación entre programas y áreas especializadas, y ampliar la cooperación con organizaciones regionales, el ámbito académico, el sector privado y los actores tecnológicos para mejorar la respuesta a los crecientes desafíos de seguridad no tradicionales./.

VNA
#Vietnam #Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito #Monica Kathina Juma #Le Hoai Trung
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