Máximo dirigente vietnamita preside reunión de revisión de 100 años de liderazgo del Partido

Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, presidió hoy la primera reunión del Comité Directivo para resumir el siglo de liderazgo del Partido en la revolución vietnamita, la orientación del desarrollo para los próximos 100 años y la evaluación de los 40 años de implementación de la Plataforma de Construcción Nacional en la etapa de transición hacia el socialismo.



En su intervención, To Lam subrayó que se trata de una tarea política de especial importancia, con profundas implicaciones teóricas, prácticas, políticas, ideológicas y organizativas, reflejando la responsabilidad del Comité Central del Partido del XIV mandato respecto al primer centenario de la organización política.



Elogiando la preparación de los organismos involucrados, destacó que la magnitud del trabajo es considerable y requiere alta exigencia, instando a pasar de inmediato a un estado de trabajo ágil, científico y sustantivo; garantizando claridad en responsabilidades, tareas, resultados y cronogramas.



Recalcó evitar la formalidad y la burocracia, o sea, no se deben multiplicar reuniones con bajo impacto, ni distribuir tareas sin responsabilidades concretas.





El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, habla en la reunión. (Foto: VNA)

Según el dirigente, el balance de los 100 años no consiste simplemente en relatar la historia, sino en esclarecer cuestiones esenciales y generales: por qué el Partido pudo liderar a la nación a superar grandes coyunturas, cuáles fueron los factores decisivos del éxito, qué lecciones deben heredarse y desarrollarse, qué limitaciones y deficiencias deben afrontarse, y al mismo tiempo definir la visión y los pilares del desarrollo nacional para los próximos 100 años.



En cuanto a la evaluación de los 40 años de implementación de la Plataforma, es necesario precisar el modelo de desarrollo, el camino hacia el socialismo en Vietnam, así como las relaciones fundamentales de carácter general durante la construcción del país, estableciendo así un sistema de argumentos que sirva para perfeccionar la Plataforma en la nueva etapa.



El Secretario General y Presidente solicitó elevar el informe a la categoría de una “declaración de desarrollo” del Partido en la nueva era, con profundidad ideológica, visión estratégica y capacidad de orientar la acción. El método debe combinar estrechamente teoría y práctica, con un enfoque histórico-lógico que refleje vívidamente el proceso de desarrollo, al mismo tiempo que generalice su esencia, reglas y tendencias.



El trabajo de evaluación debe implementarse de manera coordinada desde el nivel central hasta las localidades, sectores y áreas, prestando especial atención a territorios y modelos representativos, con temáticas y productos propios. Además, se recomienda incorporar experiencias internacionales de manera selectiva, adaptadas a la realidad vietnamita, evitando imitaciones mecánicas.



Respecto a la organización, instó a revisar y perfeccionar la asignación de tareas por grupos, evitando solapamientos o vacíos. El Comité Editorial debe elaborar pronto un esquema detallado, emitir reglamentos de trabajo, metodología y mecanismos de coordinación, instruyó.



Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de intensificar la comunicación, considerando esta labor como una amplia actividad política que abarque a todo el Partido, al pueblo y al ejército; difundiendo los valores históricos de los 100 años del Partido y los 40 años d la Plataforma, despertando orgullo nacional, consolidando la confianza y combatiendo activamente las posturas equivocadas.



Subrayando la objetividad y el rigor científico, To Lam señaló que la evaluación debe reconocer logros, afrontar limitaciones y analizar sus causas, especialmente las subjetivas; evaluar para afirmar, pero sin complacencia; evaluar para desarrollar, sin eludir problemas.



Con la participación de organismos, expertos y científicos, el Secretario General y Presidente confía en que se construirá un informe exhaustivo, con profundo valor teórico y práctico, que sirva eficazmente para la formulación de políticas y estrategias de desarrollo nacional en la nueva etapa./.