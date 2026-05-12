Recuperan 358 conjuntos de restos de mártires entre el 15 de marzo y el 6 de mayo

Hanoi (VNA) – Un total de 358 conjuntos de restos de soldados vietnamitas fueron recuperados entre el 15 de marzo y el 6 de mayo en el marco de la “Campaña de 500 días y noches para acelerar la búsqueda, recuperación e identificación de restos de mártires”, según se informó en una conferencia celebrada el 11 de mayo en Hanoi.



El encuentro fue organizado por el Departamento General de Política del Ejército Popular de Vietnam y estuvo presidido por el teniente general Le Quang Minh, subjefe de ese organismo y miembro del Comité Directivo Nacional para la búsqueda, recuperación e identificación de restos de mártires (Comité Directivo 515).



De acuerdo con el Departamento de Política y Asuntos Sociales, adscrito al Departamento General de Política, y la Oficina del Comité Directivo Nacional, los siete comités directivos de las regiones militares, el Comando del Cuerpo de Ejército 34 y los comités directivos de las 34 provincias y ciudades bajo administración central han emitido planes para impulsar la búsqueda y recuperación de los restos de los mártires.



Hasta el momento, 17 provincias y ciudades han creado equipos encargados de recolectar muestras de restos de mártires, mientras 23 equipos de búsqueda y recuperación continúan operando en distintas zonas del país.



El Estado Mayor del Ejército Popular de Vietnam estableció temporalmente un equipo de búsqueda y recuperación en Lao Cai, integrado por 39 efectivos, y reforzó además el equipo desplegado en Tuyen Quang. Por su parte, la Región Militar 7 propuso crear dos equipos temporales en Ciudad Ho Chi Minh y Lam Dong, mientras que la Región Militar 5 sugirió establecer otros dos en la provincia de Khanh Hoa y la ciudad de Da Nang.



Entre el 15 de marzo y el 6 de mayo, las agencias y unidades involucradas recuperaron 358 conjuntos de restos de mártires, de los cuales 51 fueron hallados en Vietnam, 36 en Laos y 271 en Camboya.



Durante su intervención, Le Quang Minh destacó que esta campaña constituye una tarea política de especial relevancia, con profundo significado político, social y humanitario, al contribuir a honrar la memoria de los héroes y mártires caídos, así como a fortalecer la confianza del pueblo en el Partido, el Estado y las fuerzas armadas.



El oficial pidió a las agencias y unidades competentes continuar perfeccionando los planes y mecanismos relacionados con la campaña, incluidos los programas de inspección, cooperación con Laos y Camboya y los preparativos para las misiones de búsqueda durante la estación seca 2025-2026.



Asimismo, llamó a reforzar la coordinación con Estados Unidos, China y Corea del Sur para acceder a documentos, objetos y pertenencias de soldados vietnamitas fallecidos o desaparecidos durante la guerra.



También exhortó a las agencias y autoridades locales a acelerar el desarrollo de sistemas informáticos destinados a la recolección, transferencia y gestión de muestras, además de intensificar las actividades de divulgación para sensibilizar a la población y generar consenso sobre la importancia de la campaña.



Como parte de esta iniciativa, las autoridades se proponen recuperar alrededor de siete mil conjuntos de restos de mártires, completar la toma de muestras de unas 232 mil tumbas no identificadas antes del segundo trimestre de 2027 y realizar pruebas de ADN a cerca de 18 mil conjuntos de restos.



La campaña también contempla la creación y gestión de una base de datos genética de familiares de mártires no identificados para apoyar las labores de identificación, junto con el fortalecimiento de las actividades de desminado y remoción de explosivos en localidades clave, incluidas las provincias de Tuyen Quang, Lao Cai y Lang Son./.

VNA