Sociedad

Vietnam intensifica lucha contra las infracciones de derechos de autor

El Ministerio de Cultura de Vietnam refuerza la lucha contra la piratería y las infracciones de derechos de autor en software, cine, música y videojuegos.

Imágenes de la película “Tho Oi”, grabadas de forma clandestina durante su proyección en salas y difundidas ilegalmente en redes sociales pocos días después de su estreno. (Foto: Galaxy Studio)
Imágenes de la película “Tho Oi”, grabadas de forma clandestina durante su proyección en salas y difundidas ilegalmente en redes sociales pocos días después de su estreno. (Foto: Galaxy Studio)

Hanoi (VNA) - El Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Vietnam ha aprobado un plan para implementar el Despacho Oficial N.º 38/CD-TTg, de fecha 5 de mayo de 2026, emitida por el Primer Ministro, en el ámbito de su gestión estatal, con el objetivo de fortalecer la aplicación de la normativa sobre propiedad intelectual.

La iniciativa busca dar cumplimiento a las instrucciones del Gobierno relativas al refuerzo de la gestión estatal en la aplicación de la legislación sobre derechos de propiedad intelectual, así como intensificar las inspecciones sobre el cumplimiento de las normas de derechos de autor y derechos conexos en empresas, organizaciones e individuos bajo la competencia del Ministerio.

En este marco, las labores de control se centrarán en la detección, corrección y sanción de infracciones relacionadas con la piratería de software en el ámbito empresarial, así como en la violación de derechos de autor de películas, música, programas de televisión y videojuegos en el entorno digital.

La cartera ha subrayado, además, la necesidad de reforzar la labor de comunicación y sensibilización a través de los sistemas de información de base, los medios de comunicación y las redes sociales, con el fin de elevar la conciencia de ciudadanos, empresas y de la sociedad en general sobre la identificación, prevención y lucha contra las infracciones de la propiedad intelectual, contribuyendo a la construcción de un entorno empresarial más sano.

Según el plan, la Oficina de Derechos de Autor asumirá la responsabilidad de coordinar con los organismos competentes la organización de las inspecciones, así como de asesorar a la dirección del Ministerio en la creación de equipos de control sobre el cumplimiento de la normativa en materia de software empresarial y de derechos de autor en los sectores de cine, música, televisión y videojuegos en línea.

Asimismo, deberá recopilar y elaborar informes semanales para su presentación a la dirección del Ministerio antes de las 14:00 horas de cada viernes, además de un informe consolidado antes del 30 de mayo de 2026.

Las distintas dependencias, entre ellas la Autoridad de Radiodifusión, Televisión e Información Electrónica; la Autoridad de Publicaciones, Impresión y Distribución; la Autoridad de Artes Escénicas; la Autoridad de Cine; la Autoridad de Bellas Artes, Fotografía y Exposiciones; la Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam y la Autoridad Deportiva, tendrán la responsabilidad de coordinar las labores de inspección, revisión y tratamiento de infracciones conforme a sus funciones.

Por su parte, la Autoridad de Prensa coordinará la orientación a los medios de comunicación para reforzar la difusión de información sobre la prevención y lucha contra las violaciones de la propiedad intelectual.

El Ministerio ha insistido que las inspecciones deberán realizarse conforme a la legislación vigente, con criterios de objetividad, transparencia y publicidad, sin afectar el funcionamiento normal de empresas, organizaciones e individuos, y con especial atención a los sectores con mayor riesgo de infracción en el entorno digital./.

VNA
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