Exposición fotográfica destaca el recorrido de amistad entre Vietnam y Sri Lanka

Hanoi (VNA) – Una exposición fotográfica organizada por la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) durante la visita de Estado del secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, a Sri Lanka los días 7 y 8 de mayo, puso de relieve la larga amistad y los estrechos vínculos entre ambos países.



Lasantha Somaratne, director de Desarrollo Estratégico de Negocios de la empresa Hayleys PLC de Sri Lanka, declaró a la VNA que Vietnam y Sri Lanka comparten muchas similitudes en cultura, historia y orientación de desarrollo. Observó que ambos países poseen profundas tradiciones budistas que han contribuido a moldear valores espirituales y culturales comunes, así como estrechos lazos entre sus pueblos.



También consideró que la agricultura es una base importante de ambas economías y añadió que los logros de Vietnam en industrialización y crecimiento económico ofrecen experiencias valiosas para Sri Lanka en sus esfuerzos de recuperación y desarrollo.



Según Somaratne, los intercambios regulares de delegaciones y las visitas de alto nivel a lo largo de los años han contribuido significativamente a la amistad y cooperación bilateral.



Al referirse a la exposición, afirmó que las fotografías evocan hitos significativos en el desarrollo de las relaciones entre Vietnam y Sri Lanka. Las imágenes que capturan visitas de alto nivel e intercambios bilaterales ilustran la profundidad de una relación construida sobre la confianza mutua, el respeto y los valores culturales compartidos. La exposición también trae recuerdos de la visita anterior de To Lam a Sri Lanka cuando se desempeñaba como ministro de Seguridad Pública de Vietnam.



Somaratne consideró que el regreso del líder vietnamita a Sri Lanka para esta visita de Estado refleja la importancia que Vietnam concede a su amistad tradicional con Sri Lanka, así como las expectativas de una cooperación bilateral más sólida en el futuro./.

VNA