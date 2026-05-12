Las artes y la cultura contribuyen a fortalecer la unidad nacional

Hanoi (VNA) – Las asociaciones literarias y artísticas de Vietnam están redoblando esfuerzos para convertir las orientaciones del Frente de la Patria de Vietnam (FPV) en acciones concretas, con el objetivo de fortalecer la unidad nacional, preservar la identidad cultural e impulsar las aspiraciones de construir un país próspero y feliz.



En el XI Congreso Nacional del FPV para el período 2026-2031, celebrado del 11 al 13 de mayo, las organizaciones del ámbito literario y artístico presentaron diversas propuestas orientadas a promover la cultura vietnamita en la nueva etapa de desarrollo del país.



Renovar la mentalidad y promover el papel pionero de los artistas



La conferencia realizada el 20 de marzo para difundir la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido y la Resolución No. 80-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la cultura vietnamita marcó un paso significativo en la materialización de las directrices partidistas en acciones concretas entre artistas e intelectuales.



El evento permitió a la comunidad artística comprender mejor las orientaciones estratégicas en materia cultural y alinear sus actividades creativas con la nueva posición y trayectoria de desarrollo nacional.



La Unión de Asociaciones de Literatura y Artes de Vietnam también ha participado activamente en la formulación de políticas culturales, incorporando las perspectivas y experiencias prácticas de los artistas en la elaboración de resoluciones y estrategias de desarrollo a largo plazo.



Bajo el principio de “tomar al pueblo como raíz”, la Unión ha transformado los movimientos de emulación en amplias actividades políticas y artísticas, especialmente mediante programas conmemorativos de los 50 años de la literatura y las artes vietnamitas desde la reunificación nacional en 1975.



A través de foros especializados y viajes de trabajo a zonas fronterizas e insulares, los artistas han encontrado nuevas fuentes de inspiración y materiales creativos que reflejan los cambios del país.



Asimismo, la organización considera prioritaria la reestructuración y racionalización de su aparato para elevar la eficiencia de sus actividades.



Al considerar el período 2026-2031 como una etapa decisiva para la renovación, la Unión define la cultura y las artes como una importante fuerza endógena para el desarrollo y ha propuesto cuatro grupos principales de soluciones.



La primera consiste en fortalecer la participación de los artistas mediante diálogos y foros especializados, en lugar de recurrir únicamente a métodos administrativos de comunicación. La Unión sugirió que el FPV organice encuentros periódicos con artistas destacados para conocer mejor sus aspiraciones y acercar las políticas del Partido y del Estado a la comunidad artística, fomentando así obras que reflejen las metas de renovación y desarrollo del país.



La segunda propuesta apunta a mejorar las labores de consulta y crítica social con mayor profesionalismo y responsabilidad. La Unión aspira a reforzar la coordinación con el FPV en el seguimiento y evaluación de políticas culturales, así como consolidar consejos especializados encargados de aportar opiniones sobre proyectos legislativos y planes de desarrollo socioeconómico vinculados con la vida cultural y espiritual de la población.



En tercer lugar, la organización busca acelerar la transformación digital y la aplicación tecnológica para difundir valores culturales en el entorno digital. El proyecto de infraestructura tecnológica para el período 2026-2028 prevé crear una plataforma digital destinada a almacenar y presentar obras artísticas oficiales, contribuyendo a proteger los fundamentos ideológicos y los valores culturales positivos en el ciberespacio.



La cuarta solución se centra en promover la diplomacia popular mediante el poder blando de la cultura. La Unión propuso ampliar el apoyo institucional para que los artistas participen más activamente en actividades de promoción cultural, exposiciones y proyectos de traducción, contribuyendo a proyectar internacionalmente la imagen de un Vietnam unido, pacífico y dinámico.



Preservar la identidad cultural de las minorías étnicas



Desde su fundación, la Asociación Vietnamita de Literatura y Artes de las Minorías Étnicas ha reunido a artistas e intelectuales comprometidos con la preservación y promoción de la identidad cultural de las comunidades minoritarias. Sus miembros han trabajado activamente en la investigación y difusión de los valores culturales, históricos y artísticos característicos de los grupos étnicos y de las regiones montañosas del país.



Cientos de obras valiosas de prosa, poesía, música, artes plásticas, fotografía y cine han retratado de forma vívida las transformaciones en las zonas habitadas por minorías étnicas. Al mismo tiempo, el patrimonio cultural tradicional continúa siendo preservado y promovido, mientras la belleza de las comunidades locales, sus vestimentas, arquitectura, cantos folclóricos, danzas, costumbres, gastronomía y paisajes naturales se difunden ampliamente, contribuyendo al desarrollo turístico y a la mejora de las condiciones socioeconómicas locales.



Como organización miembro del FPV, la Asociación ha seguido de cerca las políticas y programas de acción del Frente, promoviendo el papel de la literatura y las artes en el fortalecimiento de la gran unidad nacional, el desarrollo cultural local y la difusión internacional de las culturas étnicas vietnamitas.



La Asociación también instó al Comité Central del FPV a continuar apoyando y orientando la investigación y ejecución de los proyectos, programas y planes que actualmente desarrolla la organización./.

VNA