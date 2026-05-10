Inician proyecto del complejo de teleférico combinado con turismo cultural e histórico de Dien Bien Phu

​

Dien Bien, Vietnam (VNA) – El Comité Popular de la provincia norvietnamita de Dien Bien, en colaboración con el grupo Sun Group, organizó hoy en la comuna de Muong Phang la ceremonia de inauguración del proyecto del complejo de teleférico combinado con turismo cultural e histórico de Dien Bien Phu.

El proyecto tiene como objetivo aprovechar el potencial paisajístico, la ubicación geográfica y el valor histórico de la zona; crear productos turísticos distintivos, de calidad y competitivos; conservar y resaltar el sitio histórico de la Victoria de Dien Bien Phu; ofrecer espacios de exhibición y experiencias educativas sobre la historia; contribuir a consolidar a Dien Bien Phu como un destino turístico cultural e histórico destacado del norte montañoso de Vietnam y fomentar el desarrollo socioeconómico local.

Vista en perspectiva del complejo del teleférico de Dien Bien Phu, que combina turismo histórico y cultural, en la comuna de Muong Phang, provincia de Dien Bien. Foto: VNA

En la cita, el viceprimer ministro Nguyen Van Thang elogió la determinación del Sun Group de invertir en la zona, como un acto de homenaje a esta tierra histórica y de apoyo al desarrollo turístico local. Solicitó que el inversionista concentre recursos, use tecnología moderna, garantice seguridad y calidad, proteja el medio ambiente, y armonice los valores culturales de los 19 grupos étnicos de Dien Bien, además de explorar la conexión turística internacional con Laos, China y Tailandia.

De acuerdo con el subjefe del Gobierno, la provincia de Dien Bien debe colaborar estrechamente con el inversionista en la liberación de tierras y facilitar la ejecución del proyecto; los ministerios y organismos centrales deben apoyar en infraestructura, especialmente la autopista Son La - Dien Bien y las carreteras nacionales 12 y 279, para impulsar el turismo.

El secretario del Comité del Partido provincial, Tran Tien Dung, destacó el principio “Gobierno al servicio y en apoyo de los negocios”, aplicando mecanismos rápidos y protegiendo los derechos de la población, al tiempo que asegura un desarrollo armonioso con el ecosistema del bosque histórico de Muong Phang.

Dang Minh Truong, presidente del Sun Group, se comprometió a completar los trámites, ejecutar el proyecto con calidad y a tiempo, y conectar valores históricos y culturales, promoviendo la reputación de Dien Bien a nivel internacional.

El proyecto tiene un capital total de 2.076 mil millones de VND (cerca de 79 millones de USD), ocupa 35,35 hectáreas, con capacidad para aproximadamente 15.000 visitantes al día; el terreno transferido al gobierno local representa el 18,67%, incluyendo transporte, áreas verdes y cuerpos de agua. La distancia entre estaciones es de 5 kilómetros, con capacidad de 2.500 personas por hora. La construcción y puesta en marcha se estima en 5 años, y la duración del proyecto será de 70 años./.

​