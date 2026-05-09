Rescate de pescadores extranjeros resalta el espíritu humanitario de Vietnam

Hai Phong, Vietnam (VNA)- Durante una visita de trabajo al distrito especial de Bach Long Vi, el vicepresidente del Comité Popular de la ciudad vietnamita de Hai Phong, Tran Van Quan, encabezó una delegación de autoridades locales para visitar y alentar a las fuerzas de rescate, así como brindar apoyo humanitario a pescadores extranjeros accidentados en aguas de Bach Long Vi.

La visita y el respaldo de las autoridades locales no solo ayudaron a estabilizar el estado emocional de los pescadores afectados, sino que también transmitieron con fuerza la imagen de un Vietnam responsable, siempre dispuesto a ofrecer asistencia humanitaria a ciudadanos extranjeros en situación de emergencia, conforme al derecho internacional y las prácticas internacionales.

Van Quan reconoció y elogió el espíritu de responsabilidad y valentía de los oficiales y soldados de la Guardia Fronteriza de Hai Phong, quienes enfrentaron condiciones marítimas adversas para rescatar con éxito embarcaciones extranjeras en peligro.

En la ocasión, también entregó obsequios a los efectivos que participaron directamente en las labores de rescate y en la protección de la soberanía marítima en la isla.

Posteriormente, la delegación visitó y entregó productos de primera necesidad a diez tripulantes de dos barcos pesqueros extranjeros accidentados en el mar, quienes actualmente reciben atención logística y médica por parte del Comando de la Guardia Fronteriza y las fuerzas competentes en la isla.

Conmovidos por la ayuda rápida y humanitaria de las fuerzas vietnamitas, los tripulantes de esos pesqueros enviaron cartas de agradecimiento a las autoridades de Hai Phong y al Comando de la Guardia Fronteriza de la ciudad.

Las embarcaciones han sido reparadas y se encuentran fondeadas en el puerto de Bach Long Vi. (Foto: VNA)

En las cartas, expresaron su profunda gratitud hacia las autoridades y fuerzas funcionales de Vietnam, destacando que sin la asistencia oportuna y eficaz de las fuerzas vietnamitas, nuestras vidas y bienes difícilmente habrían estado a salvo.

Los pescadores también manifestaron su deseo de que las autoridades vietnamitas continúen apoyando la reparación de las embarcaciones y completen pronto los trámites necesarios para que los barcos puedan regresar a aguas chinas y reanudar sus actividades pesqueras.

Anteriormente, entre el 4 y el 5 de mayo, ocurrieron varios accidentes marítimos en aguas de Bach Long Vi debido al mal tiempo. El 4 de mayo, un barco pesquero chino, con cuatro tripulantes, sufrió una avería mientras faenaba en aguas chinas, perdió el rumbo y quedó encallado en arrecifes cercanos a Bach Long Vi. Un día después, otra embarcación, también de bandera china y con seis tripulantes, encalló a unos 200 metros del primer barco accidentado.

Ante la situación, el Comando de la Guardia Fronteriza de Hai Phong movilizó rápidamente fuerzas y medios para realizar las operaciones de rescate de emergencia. Tras varios días de trabajo, las fuerzas de salvamento lograron retirar ambas embarcaciones de los arrecifes y trasladarlas de forma segura al puerto-refugio de Bach Long Vi.

Actualmente, las labores de reparación de los dos barcos pesqueros prácticamente han concluido. Las autoridades vietnamitas continúan coordinándose con las fuerzas competentes y con las autoridades marítimas chinas para seleccionar el momento adecuado para escoltar y entregar las embarcaciones y a los pescadores a la parte china, conforme a las regulaciones legales y las prácticas internacionales./.