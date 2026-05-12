Modelo de gobiernos locales de dos niveles mejora servicios administrativos públicos en Vietnam

Hanoi (VNA) – La Academia Nacional de Política Ho Chi Minh, en cooperación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Vietnam y con el apoyo de las embajadas de Australia e Irlanda, organizó un seminario científico titulado “Evaluación rápida de la prestación de servicios públicos en el contexto de gobiernos locales de dos niveles”.



El subdirector de la Academia y vicepresidente del Consejo Teórico Central, Nguyen Manh Hung, destacó que la transición del modelo de tres niveles al de dos niveles representa un cambio fundamental en la gestión: desde la delimitación de competencias, responsabilidades y recursos hasta la forma en que el gobierno interactúa con la población.



Tras casi un año de implementación, la administración local opera de manera estable, los funcionarios se adaptan rápidamente y la población apoya la simplificación del aparato estatal, con expectativas hacia una administración moderna. Sin embargo, persisten cuellos de botella relacionados con recursos, personal y sistemas digitales, lo que provoca esperas y múltiples desplazamientos; los funcionarios locales enfrentan mayor carga de trabajo en condiciones de capacidades y medios limitados, comentó.



El alto funcionario propuso cambiar la mentalidad de gestión de “el ciudadano sigue el procedimiento” a “el gobierno diseña el servicio según la necesidad del ciudadano”.

El subdirector de la Academia y vicepresidente del Consejo Teórico Central, Nguyen Manh Hung, habla en la cita (Fuente: VNA)



Durante el seminario, Ramla Khalidi, representante residente del PNUD, enfatizó que la reforma de descentralización no solo implica cambios estructurales, sino que requiere funcionarios competentes, financiamiento estable y sistemas digitales seguros.



Las embajadoras Gillian Bird de Australia y Deirdre Ní Fhallúin de Irlanda subrayaron la importancia de la investigación basada en evidencias y la voz de los ciudadanos para ajustar políticas, mejorar la eficiencia y garantizar que nadie quede rezagado.



Un equipo de investigación de la Academia y del Instituto de Desarrollo del Mekong (MDRI) presentó una encuesta nacional a casi 5.000 ciudadanos, incluidos 299 con discapacidad, en Bac Ninh y Hung Yen. La mayoría apoyó la simplificación del aparato estatal; la satisfacción con los servicios a nivel comunal alcanzó 4,1/5 puntos. No obstante, solo el 21,8% de los ciudadanos usaron el Portal Nacional de Servicios Públicos, y el 93,65% de personas con discapacidad nunca lo habían utilizado.

La embajadora de Australia, Gillian Bird, habla en la cita (Fuente: VNA)



Para trámites complejos como la emisión de certificados de uso de tierra, la entrega puntual fue del 71,1%, mientras que más del 26% debió desplazarse varias veces; en salud, el 34,47% acudió a hospitales provinciales, reflejando derivaciones excesivas. Los funcionarios enfrentan sobrecarga funcional mientras la plantilla aún es insuficiente.



En el seminario los delegados coincidieron en las importantes implicaciones políticas para el período 2026-2031, recomendando al Gobierno y ministerios equilibrar la descentralización y competencias con la asignación de recursos; apoyar financieramente la digitalización local; pasar de la gestión de plantilla a la gestión del recurso humano; y reformar salarios según la posición laboral para reflejar adecuadamente la carga de trabajo de los funcionarios comunales./.