Vietnam entrega a China dos barcos pesqueros y 10 pescadores rescatados en el mar

Hai Phong, Vietnam (VNA) - Las fuerzas de guardia fronteriza de la ciudad vietnamita de Hai Phong, en coordinación con otras unidades competentes, entregaron hoy a las autoridades chinas dos barcos pesqueros y 10 pescadores rescatados en el mar, durante una ceremonia realizada en la zona de delimitación del Golfo de Tonkín, a unos 20 millas náuticas al este de la isla de Bach Long Vi.
La entrega se realizó de conformidad con las regulaciones legales y las prácticas internacionales. La parte vietnamita devolvió toda la documentación personal, la lista de tripulantes y los certificados médicos de los pescadores, quienes permanecieron bajo atención humanitaria en la isla de Bach Long Vi tras ser rescatados.
Asimismo, Vietnam proporcionó a la parte china imágenes y videos del proceso de rescate y de las labores de reparación de las embarcaciones, reflejando la transparencia y el máximo esfuerzo desplegado en las operaciones de salvamento marítimo.
Representantes de la Subdivisión de Hainan de la Guardia Costera de China expresaron su agradecimiento al Partido, el Estado, el Gobierno y las fuerzas funcionales vietnamitas por la asistencia oportuna y eficaz brindada cuando los barcos quedaron a la deriva y encallaron en arrecifes debido al mal tiempo.
Tras la ceremonia, ambas partes acordaron reforzar la cooperación en la protección de la soberanía marítima, la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), el combate a los delitos en el mar, así como la coordinación en prevención de desastres naturales y operaciones de búsqueda y rescate, con el objetivo de contribuir a la construcción de un mar de paz, amistad y desarrollo compartido.
Los incidentes ocurrieron los días 4 y 5 de mayo, cuando dos barcos pesqueros chinos y sus 10 tripulantes sufrieron accidentes en aguas del Golfo de Tonkín debido a las malas condiciones meteorológicas. Las fuerzas vietnamitas lograron rescatar a los pescadores y remolcar las embarcaciones hasta el puerto-refugio de Bach Long Vi para su reparación./.