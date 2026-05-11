Vietnam entrega a China dos barcos pesqueros y 10 pescadores rescatados en el mar

​Hai Phong, Vietnam (VNA) - Las fuerzas de guardia fronteriza de la ciudad vietnamita de Hai Phong, en coordinación con otras unidades competentes, entregaron hoy a las autoridades chinas dos barcos pesqueros y 10 pescadores rescatados en el mar, durante una ceremonia realizada en la zona de delimitación del Golfo de Tonkín, a unos 20 millas náuticas al este de la isla de Bach Long Vi.

​La entrega se realizó de conformidad con las regulaciones legales y las prácticas internacionales. La parte vietnamita devolvió toda la documentación personal, la lista de tripulantes y los certificados médicos de los pescadores, quienes permanecieron bajo atención humanitaria en la isla de Bach Long Vi tras ser rescatados.

​Asimismo, Vietnam proporcionó a la parte china imágenes y videos del proceso de rescate y de las labores de reparación de las embarcaciones, reflejando la transparencia y el máximo esfuerzo desplegado en las operaciones de salvamento marítimo.

​Representantes de la Subdivisión de Hainan de la Guardia Costera de China expresaron su agradecimiento al Partido, el Estado, el Gobierno y las fuerzas funcionales vietnamitas por la asistencia oportuna y eficaz brindada cuando los barcos quedaron a la deriva y encallaron en arrecifes debido al mal tiempo.

​Tras la ceremonia, ambas partes acordaron reforzar la cooperación en la protección de la soberanía marítima, la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), el combate a los delitos en el mar, así como la coordinación en prevención de desastres naturales y operaciones de búsqueda y rescate, con el objetivo de contribuir a la construcción de un mar de paz, amistad y desarrollo compartido.

​Los incidentes ocurrieron los días 4 y 5 de mayo, cuando dos barcos pesqueros chinos y sus 10 tripulantes sufrieron accidentes en aguas del Golfo de Tonkín debido a las malas condiciones meteorológicas. Las fuerzas vietnamitas lograron rescatar a los pescadores y remolcar las embarcaciones hasta el puerto-refugio de Bach Long Vi para su reparación./.

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