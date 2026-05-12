📝Enfoque: Vietnam defiende la reconstrucción urbana frente a narrativas distorsionadas

Hanoi (VNA) - El desarrollo de la infraestructura de transporte constituye una prioridad estratégica para Hanoi, en estrecha vinculación con la planificación urbana de la capital a 100 años y la implementación de la Ley de Capitalidad (enmendada).

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En la capital vietnamita se ejecutan actualmente importantes obras y proyectos, entre ellos carreteras de circunvalación, líneas de metro, ferrocarriles nacionales y corredores de conexión económica regional como el Eje del Bulevar Paisajístico del Río Rojo. Estas iniciativas buscan fortalecer la conectividad, impulsar el crecimiento de Hanoi y del país, y sentar las bases de una reconstrucción urbana moderna, integrada y sostenible.

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No solo Hanoi, sino también Ciudad Ho Chi Minh y numerosas provincias y grandes ciudades del país, están intensificando las inversiones en infraestructura de transporte, desarrollo urbano y conectividad interregional. Estas acciones crean una plataforma sólida para ampliar el espacio de crecimiento, elevar la competitividad y dinamizar la economía en la nueva etapa de desarrollo.

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Durante una sesión de trabajo celebrada a comienzos de este año con el Buró Ejecutivo del Comité partidista de Hanoi, el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, destacó los avances positivos de la capital, especialmente en la liberación de terrenos para proyectos clave de transporte, proceso que ha contado con un amplio respaldo popular. Según valoró, este resultado constituye un factor decisivo para acelerar las obras estratégicas y generar nuevos motores de desarrollo para Hanoi y la zona económica clave del Norte.

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La ejecución simultánea de grandes proyectos de infraestructura no solo refleja la elevada determinación política de la ciudad, sino que también materializa las directrices del Partido y el Estado sobre el desarrollo de infraestructuras estratégicas, sentando las bases para el objetivo de crecimiento de dos dígitos de Hanoi y del país. Estas obras crean además nuevas oportunidades para el mercado inmobiliario, la inversión pública y las infraestructuras regionales, impulsando la reestructuración y renovación integral del espacio urbano y sus áreas circundantes.

Las primeras familias del callejón 695, en la calle Bach Dang, barrio de Hong Ha, trasladan sus pertenencias y entregan el terreno los contratistas. (Foto: VNA)

Sin embargo, en paralelo, algunas retóricas difundidas en redes sociales intentan distorsionar deliberadamente el proceso de liberación de terrenos, minimizando el consenso social y el espíritu de sacrificio de los ciudadanos por el bien común, así como el carácter estratégico de las obras. La realidad demuestra, no obstante, que la mayoría de la población respalda estas iniciativas en beneficio del interés general, mientras las políticas de reasentamiento, bienestar social y medios de vida continúan ocupando un lugar prioritario en la agenda de la ciudad.

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Hanoi acelera actualmente la ejecución y liberación de terrenos para garantizar el avance de proyectos estratégicos como las circunvalaciones 2,5 y 3,5; la Circunvalación 4-Región Capital; así como los proyectos ferroviarios nacionales, incluidos el tren de alta velocidad Norte-Sur y la línea Lao Cai–Hanoi–Hai Phong.

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El presidente del Comité Popular municipal, Vu Dai Thang, instó a las localidades a concentrar todos los recursos en agilizar la asignación de viviendas de reasentamiento y comenzar de inmediato la construcción en las áreas ya liberadas. Asimismo, pidió movilizar a todo el sistema político para resolver de manera definitiva los asuntos pendientes, especialmente la aprobación de precios de viviendas de reasentamiento y la disponibilidad de suelo y viviendas para que los ciudadanos puedan estabilizar rápidamente sus nuevas condiciones de vida.

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En los casos que implican el traslado de empresas, fábricas o parques industriales, la ciudad exige estudiar mecanismos de apoyo adecuados que permitan mantener la producción, el empleo y los ingresos de los trabajadores. También subraya la necesidad de garantizar el bienestar social durante el proceso de recuperación de tierras, prestando especial atención a las familias vulnerables para evitar conflictos complejos.

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La experiencia en Hanoi muestra que la liberación de terrenos se desarrolla de manera pública y transparente, garantizando los derechos legítimos de la población. Un ejemplo representativo es el Proyecto de la Circunvalación 1, en el tramo Hoang Cau-Voi Phuc, donde en poco más de cinco meses bajo el modelo de administración local de dos niveles se completó prácticamente la compensación, recuperación de tierras y reasentamiento de mil 295 hogares, casi el doble de los resultados alcanzados durante los siete años anteriores.

El presidente del Comité Popular de Hanoi, Vu Dai Thang, preside una reunión para abordar los obstáculos que dificultan la liberación de terrenos para proyectos clave en la capital. (Foto: VNA)

La práctica demuestra que, cuando se combinan eficazmente la movilización social, la transparencia política y la disciplina legal, numerosos obstáculos pueden resolverse con rapidez. En especial, la preparación anticipada de viviendas y terrenos de reasentamiento contribuye a generar estabilidad y confianza entre la población, reduciendo así los tiempos de ejecución.

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De acuerdo con el Plan número 144/KH-UBND, el Comité Popular de Hanoi exige revisar y evaluar previamente las necesidades de reasentamiento para implementar proyectos independientes de compensación, apoyo y reasentamiento antes de aprobar las políticas de inversión de grandes obras.

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Las informaciones sesgadas difundidas en algunas redes sociales se centran deliberadamente en el traslado de viviendas y la recuperación de tierras para desacreditar la política de desarrollo infraestructural de la ciudad, llegando incluso a negar el consenso ciudadano en las áreas planificadas. Tales narrativas ignoran un hecho esencial: el desarrollo de infraestructura es indispensable para ampliar el espacio urbano, aliviar la congestión, fortalecer la conectividad regional y crear nuevos motores de crecimiento para Hanoi y sus alrededores.

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Estos resultados son fruto del consenso, la contribución y el sacrificio de los ciudadanos en las zonas sujetas a planificación. Aunque muchas familias deben abandonar lugares donde han vivido durante décadas y que conservan recuerdos de toda una vida, aceptan el traslado con el deseo de que los proyectos avancen según lo previsto y contribuyan a modernizar la infraestructura y transformar la fisonomía de la capital y del país.

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La realidad en Hanoi y en otras localidades demuestra que, cuando las autoridades actúan con determinación, las políticas de compensación y reasentamiento se aplican con transparencia y se garantizan plenamente los derechos ciudadanos, los obstáculos en la liberación de terrenos pueden superarse de manera efectiva.

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Aunque estos procesos implican inevitables alteraciones iniciales, el significado estratégico de las grandes obras de infraestructura trasciende la simple ampliación del espacio urbano o la creación de nuevos motores económicos. Su objetivo último es impulsar una reconstrucción urbana orientada a mejorar la calidad de vida de la población. Por ello, cualquier discurso de distorsión, incitación o negación de las políticas de desarrollo infraestructural va en contra de los intereses de la comunidad y del progreso nacional./.