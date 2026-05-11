Vietnam se prepara para aumento de demanda eléctrica en temporada seca de 2026

Hanoi (VNA)- En un contexto de fuerte aumento de la demanda eléctrica y fluctuaciones impredecibles en el mercado energético mundial, garantizar el suministro de electricidad para la temporada seca de 2026 constituye una tarea central del sector eléctrico y de las autoridades vietnamitas.



Según Nguyen Manh Quang, subjefe del Departamento de Negocios y Compraventa del Grupo de Electricidad de Vietnam (EVN), desde los primeros meses de 2026 el sistema eléctrico nacional ha enfrentado una doble presión: por un lado, el repunte súbito de la demanda y, por otro, los efectos de la inestabilidad geopolítica mundial sobre el suministro de combustibles importados. A ello se suma la previsión de que el fenómeno de El Niño reduzca el caudal de agua hacia los embalses hidroeléctricos, lo que incrementará aún más los retos para garantizar el abastecimiento de electricidad.



Ante esta situación, EVN se enfrasca en desplegar diversas soluciones sincrónicas según el espíritu de la Resolución No. 70-NQ/TW del Buró Político y la Directiva No. 10/CT-TTg del Primer Ministro. La entidad estableció el Comité Directivo para la gestión del suministro eléctrico en 2026, colaborando con la Compañía Nacional de Operación del Sistema y el Mercado Eléctricos (NSMO) para desarrollar escenarios operativos flexibles que garanticen la seguridad energética.



Uno de los enfoques impulsados por EVN es el desarrollo de la energía solar en tejados para autoconsumo. Paralelamente, la empresa intensifica los programas de ahorro de energía y de gestión de la demanda (ajuste de carga). Para 2026, EVN se ha fijado el objetivo de ahorrar el 3% de la producción total anual de electricidad, con la meta de elevar ese porcentaje hasta cerca del 10% durante los meses de mayor consumo de la temporada seca, entre abril y julio.



Ante la creciente proporción de energías renovables, los sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) se consideran una solución clave para mejorar la estabilidad del sistema eléctrico. EVN asignó a la Corporación Eléctrica del Norte (EVNNPC) la instalación de 530 megavatios (MW) de capacidad en BESS, a la Corporación Eléctrica de la ciudad de Hanoi (EVNHANOI) 275 MW y a la Corporación Nacional de Transmisión Eléctrica (EVNNPT) una inversión de unos 300 MW.



Central Termoeléctrica Vũng Ang II (Foto: VNA)



De acuerdo con Nguyen The Huu, subdirector de la Autoridad de Electricidad de Vietnam, desde finales de 2025 el Ministerio de Industria y Comercio aprobó el método de operación del sistema eléctrico nacional para 2026. Este contempla un escenario base con un crecimiento de la carga de aproximadamente el 8,5% y un escenario extremo para la temporada seca que podría alcanzar el 14,1%.

Para dar una respuesta proactiva, el Ministerio implementa un conjunto integral de soluciones. La máxima prioridad es el aprovechamiento racional de las fuentes de energía, especialmente la hidroeléctrica. Actualmente, los grandes embalses hidroeléctricos, sobre todo en el norte, mantienen altos niveles de agua en previsión del pico de la estación seca.



Además, cabe destacar que la Central Termoeléctrica Vũng Ang II ya ha iniciado su generación comercial, aportando unos 1.300 MW al sistema. Varias subestaciones de 500 kV, como las de Pho Noi, Lai Chau y Hoa Binh, han aumentado su capacidad para mejorar la transmisión de electricidad en la región septentrional.



Se espera que el proyecto termoeléctrico Quang Trach I comience su operación comercial en mayo de 2026. También se están agilizando los proyectos de gas natural licuado Quang Trach II y III, la ampliación de la hidroeléctrica Trị An y la central hidroeléctrica de bombeo Bac Ai, además de otros relacionados con las líneas de transmisión.



Mediante la implementación coordinada de medidas que abarcan desde la generación y transmisión hasta el almacenamiento, el ahorro de energía y el ajuste de la demanda, el sector eléctrico espera mantener la seguridad energética nacional y satisfacer las necesidades de desarrollo socioeconómico en un contexto donde el mercado energético mundial sigue presentando potenciales incertidumbres./.