Desmantelan en Vietnam una red internacional de estafas tecnológicas

Quang Tri, Vietnam (VNA) – La Policía de Investigación Criminal de la provincia centrovietnamita de Quang Tri informó hoy que logró desmantelar una red de estafas y apropiación indebida de bienes a través de internet, operando de manera organizada y transnacional, deteniendo a 61 personas.
Según la investigación, los implicados, que operaban desde Camboya, recopilaban ilegalmente información personal de mujeres de mediana edad, contactándolas mediante solicitudes de amistad, mensajes y llamadas telefónicas siguiendo guiones preparados, para inducirlas a invertir en criptomonedas y divisas extranjeras en sitios web falsos como “cme-trading.online” y “cmetradingvn.com”.
Inicialmente, creaban “ganancias ficticias” para motivar a las víctimas a transferir más dinero, y luego se apropiaban de estos fondos. Con métodos sofisticados y roles claramente definidos, la red estafó a cientos de personas en todo el país, causando pérdidas estimadas en más de 3 billones de VND (alrededor de 120 millones de USD) al año. En Quang Tri, sólo una víctima perdió más de 2,7 mil millones de VND (más de 100.000 USD).
La Policía de Investigación Criminal coordinó con unidades especializadas y fuerzas policiales locales la formación de 8 equipos para convocar, interrogar y detener a los implicados al ingresar a Vietnam.
Los detenidos tenían diferentes funciones: gestión, traducción para ciudadanos chinos, líderes y miembros de equipos, selección de datos, provisión de cuentas de redes sociales, recarga de dinero y adquisición de tarjetas SIM para cometer los delitos.
Con base en la evidencia, la Policía de Investigación Criminal de Quang Tri abrió la causa y procesó a 61 personas por el delito de “estafa y apropiación indebida de bienes”, identificando además a decenas de implicados adicionales. El equipo de investigación continúa ampliando el caso y recopilando pruebas para procesar rigurosamente a los responsables según la ley./.