Desmantelan en Vietnam una red internacional de estafas tecnológicas

​Quang Tri, Vietnam (VNA) – La Policía de Investigación Criminal de la provincia centrovietnamita de Quang Tri informó hoy que logró desmantelar una red de estafas y apropiación indebida de bienes a través de internet, operando de manera organizada y transnacional, deteniendo a 61 personas.

​Según la investigación, los implicados, que operaban desde Camboya, recopilaban ilegalmente información personal de mujeres de mediana edad, contactándolas mediante solicitudes de amistad, mensajes y llamadas telefónicas siguiendo guiones preparados, para inducirlas a invertir en criptomonedas y divisas extranjeras en sitios web falsos como “cme-trading.online” y “cmetradingvn.com”.

​Inicialmente, creaban “ganancias ficticias” para motivar a las víctimas a transferir más dinero, y luego se apropiaban de estos fondos. Con métodos sofisticados y roles claramente definidos, la red estafó a cientos de personas en todo el país, causando pérdidas estimadas en más de 3 billones de VND (alrededor de 120 millones de USD) al año. En Quang Tri, sólo una víctima perdió más de 2,7 mil millones de VND (más de 100.000 USD).

​La Policía de Investigación Criminal coordinó con unidades especializadas y fuerzas policiales locales la formación de 8 equipos para convocar, interrogar y detener a los implicados al ingresar a Vietnam.

​Los detenidos tenían diferentes funciones: gestión, traducción para ciudadanos chinos, líderes y miembros de equipos, selección de datos, provisión de cuentas de redes sociales, recarga de dinero y adquisición de tarjetas SIM para cometer los delitos.

​Con base en la evidencia, la Policía de Investigación Criminal de Quang Tri abrió la causa y procesó a 61 personas por el delito de “estafa y apropiación indebida de bienes”, identificando además a decenas de implicados adicionales. El equipo de investigación continúa ampliando el caso y recopilando pruebas para procesar rigurosamente a los responsables según la ley./.