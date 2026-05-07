Construyen en Vietnam medios de vida sostenibles para las personas en situación de pobreza

Hanoi (VNA)- Con motivo del 80.º aniversario de la fundación de la Cruz Roja de Vietnam, el Mes de la Humanidad 2026 se celebra bajo el lema “80 años: un recorrido de solidaridad por la comunidad”, con un enfoque más marcado en el apoyo a medios de vida sostenibles para las personas pobres y vulnerables.



A diferencia de las actividades de asistencia de corta duración de años anteriores, el trabajo humanitario de este año se orienta hacia fortalecer la capacidad de las personas para recuperarse por sí mismas, estabilizar sus vidas a largo plazo y adaptarse mejor a los desastres naturales y al cambio climático.



En la provincia de Nghe An, una de las tres provincias seleccionadas por la Cruz Roja de Vietnam para implementar el modelo piloto “Comunidad solidaria: conectando el afecto”, las actividades del Mes de la Humanidad 2026 se centrarán en brindar apoyo a los medios de vida de las comunidades desfavorecidas.



Durante mayo de 2026, la Cruz Roja provincial de Nghe An tiene como meta recaudar aproximadamente 307,69 mil dólares para llevar a cabo actividades de asistencia humanitaria, priorizando a las personas pobres y a los grupos vulnerables.



El punto destacado del programa es una serie de acciones en la aldea de Luu Phong, comuna de Tuong Duong, donde se espera que el 100% de los hogares en situación de pobreza reciban apoyo para sus medios de vida; además, estudiantes pobres y con dificultades recibirán becas y materiales escolares.





Los habitantes de la aldea de Ta Giao Khau (comuna de Lung Cu, provincia de Tuyen Quang) cosechan su boniato. Foto: VNA

También se realizarán obras humanitarias identificadas con el lema “80 años: un recorrido de solidaridad por la comunidad”.



Según Tran Sy Pha, jefe de la Oficina de Gestión de Desastres de la Cruz Roja de Vietnam, los modelos piloto se adaptan a las condiciones locales, prestando especial atención a la capacidad de adaptación al cambio climático. La selección de cultivos y ganado se realizará de acuerdo con las condiciones naturales y el potencial de desarrollo de cada localidad.



Una novedad del Mes de la Humanidad 2026 es que el apoyo para medios de vida se incrementará a aproximadamente 12 millones de VND por hogar, en lugar de los 5 millones de VND habituales. Este aumento busca que las familias puedan establecer modelos de producción concretos, generar valor económico y asegurar ingresos más estables.



Además del apoyo directo, la Cruz Roja de Vietnam considera coordinarse con la Alianza de Cooperativas para facilitar que las comunidades participen en asociaciones de producción o cooperativas, según las condiciones de cada región.



Según Nguyen Hai Anh, vicepresidente y secretario general de la Cruz Roja de Vietnam, tras años de enfoque en la asistencia de emergencia, las actividades humanitarias ahora se orientan hacia el apoyo a largo plazo, no solo entregando bienes materiales, sino también conocimientos, habilidades y métodos de producción que permitan a las personas generar ingresos y estabilizar sus vidas.



Los programas de apoyo a medios de vida se vincularán con el desarrollo sostenible y la adaptación al cambio climático, con el objetivo de construir comunidades más unidas, seguras y solidarias.



En este marco, el modelo “Comunidad solidaria: conectando el afecto” se considera el primer paso del programa emblemático “Comunidad segura: lista ante desastres” (2026-2031), destinado a desarrollar comunidades con mayor resiliencia frente a desastres, epidemias y riesgos sociales.



Según lo previsto, el Mes de la Humanidad 2026 aspira a recaudar alrededor de 500 mil millones de VND (19,23 millones de dólares) para actividades humanitarias; apoyar a más de 17.000 hogares pobres y vulnerables, y realizar acciones en el 100 % de las comunas y barrios del país. El modelo piloto se implementará en tres provincias representativas de las distintas regiones del país: Nghe An, Tuyen Quang y An Giang.



A partir de estos modelos piloto, la labor humanitaria muestra una clara tendencia de pasar de la asistencia inmediata a la construcción de capacidades de resiliencia comunitaria, ayudando a las personas a mantener medios de vida estables, fortalecer su capacidad de resistencia ante desastres y progresar paso a paso en sus vidas./.