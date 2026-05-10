Comunidad de jóvenes vietnamitas en Europa fortalece vínculos

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París (VNA) – La Unión de Asociaciones de Jóvenes y Estudiantes Vietnamitas en Europa (VYSEF) celebró con éxito en París su segundo Congreso de Delegados para el período 2026-2031, de manera presencial y en línea, con la participación de unos 80 delegados de diversos países europeos, consolidando su creciente influencia entre la juventud vietnamita en el extranjero.

El Congreso marcó un nuevo hito tras el primer mandato de 2021 a 2026, período en el que la VYSEF fomentó su estructura, amplió la red de asociaciones miembros y desarrolló actividades que conectaron a jóvenes vietnamitas, promoviendo al mismo tiempo iniciativas académicas, culturales y comunitarias.

Tras sesiones de trabajo democráticas y responsables, se eligió el Comité Ejecutivo del nuevo mandato con 43 miembros, y el Comité Permanente con 15 miembros, incluyendo un Presidente y seis Vicepresidentes.

Nguyen Phan Bao Thuy fue elegido Presidente, mientras que Nguyen Thi Dieu Linh asumió la Presidencia Honoraria. Asimismo, se constituyó un Consejo Asesor para guiar la estrategia de la organización.

Un logro destacado fue la expansión de la red de asociaciones en Europa, alcanzando 14 miembros en países como Francia, Alemania, República Checa, Hungría, Países Bajos, Bélgica, Italia, Polonia, España, Rumanía, Irlanda, Austria, Finlandia y Reino Unido, reforzando la unidad y el apoyo mutuo entre jóvenes vietnamitas.

Durante el mandato 2021-2026, VYSEF organizó foros de jóvenes intelectuales, talleres especializados, charlas de orientación profesional y actividades culturales y comunitarias, incluyendo festivales y programas de voluntariado hacia Vietnam, fomentando habilidades, responsabilidad social y preservación de la identidad cultural.

Para el período 2026-2031, VYSEF busca un desarrollo más profesional y sostenible, impulsando la digitalización, mejorando la coordinación de actividades, fortaleciendo la conexión entre jóvenes talentos y promoviendo la cooperación internacional.

Los líderes destacan la importancia de mantener logros, potenciar los capítulos locales, organizar eventos efectivos a nivel continental y reforzar vínculos con Vietnam, formando un grupo de jóvenes intelectuales que contribuyan a la comunidad vietnamita en Europa y al país de origen./.

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