Provincia vietnamita de Quang Tri vincula productos OCOP con el turismo

Quang Tri, Vietnam (VNA)- Con 160 productos OCOP, incluidos 2 de 5 estrellas y 31 de 4 estrellas, la provincia vietnamita de Quang Tri está aprovechando progresivamente el potencial del programa “Cada comuna, un producto” en paralelo con el desarrollo turístico.



Desde ferias en las zonas costeras y stands en alojamientos hasta experiencias de turismo rural, el programa OCOP no solo incrementa el valor de los productos agrícolas, sino que también abre una vía para un desarrollo rural multivalor y sostenible.



Recientemente, los mercados nocturnos y puntos de venta OCOP en Quang Tri se han vuelto más animados, atrayendo tanto a locales como a turistas. Productos como nidos de golondrina, hierbas medicinales, aceites esenciales, alimentos procesados y souvenirs locales destacan por su calidad, diseño y trazabilidad.



Muchas empresas y productores han invertido en mejorar sus productos para alcanzar el estándar OCOP de 4 estrellas, elevando así el valor de la marca y generando empleo estable para la población local.



Las ferias y mercados continúan siendo canales efectivos de promoción, acercando los productos a los consumidores, aunque el volumen de ventas aún es limitado frente a grandes eventos.



Según evaluaciones locales, tanto la cantidad como la calidad de los productos OCOP tienden a aumentar, pero el porcentaje de productos de 4 a 5 estrellas sigue siendo modesto.



Por ello, las autoridades se concentran en mejorar los procesos de producción, elevar la calidad y completar la documentación para la clasificación de los productos, mientras impulsan la promoción comercial y la adopción de plataformas digitales para expandir los mercados.



Quang Tri no se limita a la venta de productos, sino que impulsa su integración en la cadena de servicios turísticos. Muchos hoteles y alojamientos disponen espacios de exhibición, facilitando que los visitantes accedan y vivan la experiencia de los productos locales.



En particular, la provincia busca desarrollar el turismo rural vinculado a zonas de producción, talleres artesanales y unidades productoras OCOP. Los turistas pueden participar directamente en actividades como cultivo, cría de animales y procesamiento de productos, experiencias auténticas que generan un atractivo único.



Algunos modelos de turismo rural ya atraen a visitantes internacionales gracias a paisajes tranquilos, entornos limpios y la hospitalidad de la población local. Actividades sencillas como cuidar patos, montar búfalos o pasear por aldeas ribereñas se convierten en experiencias destacadas para los turistas extranjeros.



La vinculación de OCOP con el turismo contribuye a ampliar los canales de comercialización de los productos agrícolas, al tiempo que promueve la cultura, la gente y la imagen de la región. Este enfoque diversifica los medios de vida, aumenta los ingresos rurales y fortalece la resiliencia frente a las fluctuaciones del mercado.



A partir de estos modelos iniciales, Quang Tri consolida el papel de OCOP en el desarrollo rural sostenible, integrando producción, servicios y turismo, y creando un nuevo impulso para el crecimiento local en el futuro próximo./.

VNA