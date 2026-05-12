Comunidad vietnamita en el exterior contribuye al desarrollo de la Patria

Hanoi (VNA) - Los vietnamitas dentro y fuera del país constituyen un vínculo fundamental dentro del bloque de gran unidad nacional, cuyo amor por la Patria, apego y sentido de responsabilidad se han convertido en una importante fuente de recursos que contribuye a que Vietnam avance, se integre y se desarrolle de manera sostenible.



El desarrollo y las contribuciones de la comunidad de vietnamitas en el extranjero durante más de 80 años constituyen una prueba viva de la línea constante de gran unidad nacional del Partido y del Estado. Actualmente, esta comunidad supera los 6 millones de personas, residentes en más de 130 países y territorios, con una creciente posición social, prestigio y mejores condiciones económicas, además de una mayor vinculación con la patria.



La viceministra de Relaciones Exteriores, Le Thi Thu Hang, señaló que la conciencia sobre el papel de los vietnamitas en el exterior dentro del bloque de gran unidad nacional se ha consolidado cada vez más en las directrices y políticas del Partido y del Estado. Subrayó que los vietnamitas en el extranjero son una parte inseparable de la nación y una importante fuente de recursos que contribuye a promover la cooperación y la amistad entre Vietnam y otros países.



Según Nguyen Trung Kien, jefe del Comité Estatal para los Vietnamitas en el Extranjero, muchos empresarios de la diáspora han tenido éxito en economías desarrolladas, adquiriendo experiencia en gestión, acceso a tecnologías avanzadas y estándares internacionales. Al regresar para invertir o cooperar, aportan modelos de negocio modernos, nuevas tecnologías y contribuyen a mejorar la productividad laboral, modernizar la producción y elevar la calidad de bienes y servicios en el país.



Asimismo, actúan como puentes estratégicos que ayudan a las empresas vietnamitas a integrarse más profundamente en los mercados globales, especialmente en grandes centros económicos como Estados Unidos, China, Europa, Japón y Corea del Sur.



Además, las inversiones de los vietnamitas en el extranjero, a través de diversas formas, han contribuido al desarrollo socioeconómico, la creación de empleo y la mejora del bienestar social en el país.



En los últimos años, se ha observado una tendencia creciente de retorno e inversión en Vietnam por parte de jóvenes de origen vietnamita nacidos y formados en el extranjero. Varias empresas fundadas por la diáspora, como RYNAN Technologies Vietnam, The Lab Saigon, POPS Worldwide, Wisepass, Elpis Labs, Base.vn, Elsa, Logivan, GotIt, Uiza y WeFit, están contribuyendo a la formación de un ecosistema emprendedor dinámico, introduciendo una mentalidad de gestión moderna y elevando la marca Vietnam en el mercado internacional.



Según el Banco Estatal de Vietnam y organizaciones internacionales, las remesas alcanzaron alrededor de 16 mil millones de USD en 2023, aumentaron a 16,7–17 mil millones en 2024 y se estiman en 18–18,5 mil millones en 2025, con tendencia al alza en los próximos años. Vietnam figura desde hace varios años entre los 10 principales países receptores de remesas del mundo, lo que demuestra que este es un recurso estable y sostenible.



Con una amplia red internacional, la comunidad empresarial vietnamita en el exterior desempeña un papel clave como puente en la promoción del comercio, la inversión y la expansión de mercados para las empresas nacionales. A través de asociaciones y clubes empresariales, contribuyen a llevar los productos vietnamitas al mundo y a introducir estándares internacionales en el país, impulsando una integración económica más profunda.



Esto refuerza la imagen de un Vietnam dinámico, integrado y con identidad propia, al tiempo que contribuye a fortalecer el poder blando nacional, apoyar la diplomacia estatal y consolidar la confianza y la buena voluntad internacional hacia el país./.

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