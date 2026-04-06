Primer ministro de Vietnam recibe al embajador del Reino Unido

Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, recibió hoy en Hanoi al embajador del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en Vietnam, Iain Frew.



Durante el encuentro, el primer ministro expresó su satisfacción por los avances positivos en las relaciones bilaterales en el último tiempo, reflejados en un volumen de comercio bilateral que alcanzó un nivel récord en 2025, así como en la cooperación eficaz en materia de seguridad y defensa, respuesta al cambio climático, educación y formación, y el intercambio de experiencias en la construcción de un centro financiero internacional en Vietnam, entre otros ámbitos.



El jefe de Gobierno afirmó que Vietnam concede gran importancia al fortalecimiento de las relaciones con el Reino Unido y valoró las contribuciones activas de este país en la región, así como la coordinación entre ambas naciones en el marco de la ASEAN y las Naciones Unidas.



Asimismo, celebró el establecimiento del más alto nivel de asociación -la Asociación Estratégica Integral- con motivo de la visita oficial al Reino Unido del secretario general del Partido To Lam; y expresó su agradecimiento al Gobierno británico por su apoyo a Vietnam con vacunas durante la pandemia de Covid-19, así como por su asistencia en la recuperación tras inundaciones y en la cooperación para hacer frente al cambio climático, la prevención de desastres naturales y los proyectos de desarrollo en zonas remotas y de minorías étnicas.

En la cita (Fuente: VNA)





Señaló que el potencial de colaboración entre ambos países sigue siendo considerable y propuso reforzar la cooperación integral, especialmente en áreas como comercio e inversión, finanzas, educación y formación, ciencia y tecnología, defensa y seguridad, transición energética y respuesta al cambio climático, cultura, turismo e intercambios entre pueblos.



Asimismo, sugirió facilitar los procedimientos de visado para los ciudadanos vietnamitas, comenzando por la exención de visado para titulares de pasaportes diplomáticos.



Por su parte, el embajador Iain Frew elogió los logros de Vietnam en desarrollo socioeconómico y política exterior, en un contexto de desafíos derivados de la situación regional y mundial.



Reafirmó la disposición del Reino Unido a contribuir a los esfuerzos de Vietnam para alcanzar sus objetivos de desarrollo sostenible en el futuro, especialmente en las áreas de transición verde, digital y energética.



Asimismo, acordó coordinar estrechamente con los ministerios y organismos vietnamitas para implementar de manera efectiva los contenidos de la Asociación Estratégica Integral y los resultados de la visita del secretario general To Lam al Reino Unido.



El diplomático coincidió con la propuesta del Primer Ministro de continuar fortaleciendo los intercambios de delegaciones a todos los niveles, especialmente de alto nivel, a través de diversos canales para consolidar la confianza política.



También reafirmó el compromiso del Reino Unido de seguir cooperando y apoyando a Vietnam en el desarrollo de un centro financiero internacional; ampliar la cooperación educativa entre las universidades de ambos países; y promover el uso del inglés como segunda lengua en las escuelas en Vietnam, contribuyendo así al fortalecimiento de los intercambios culturales y entre pueblos.



En cuanto a la cooperación en marcos multilaterales, ambas partes coincidieron en la importancia de reforzar el diálogo basado en el respeto al derecho internacional para mantener la paz y la estabilidad en la región y en el mundo, incluida la garantía de la libertad y la seguridad de la navegación marítima y aérea en el Mar del Este, una zona de vital importancia para el comercio internacional./.