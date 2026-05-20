Salud

Cooperación sanitaria consolida los vínculos entre Vietnam y Alemania

Vietnam y Alemania refuerzan su cooperación en salud con más de 10 años de colaboración entre el Hospital Militar 175 y Leipzig, destacando formación médica, transferencia tecnológica y nuevos proyectos en rehabilitación y medicina avanzada.

Reunión de trabajo entre la delegación del Hospital Militar 175 y el alcalde de la ciudad de Leipzig en el Ayuntamiento de Leipzig. (Foto: VNA)
Reunión de trabajo entre la delegación del Hospital Militar 175 y el alcalde de la ciudad de Leipzig en el Ayuntamiento de Leipzig. (Foto: VNA)

Berlín (VNA) - La cooperación médica entre Vietnam y Alemania continúa afianzándose como uno de los pilares más dinámicos de la relación bilateral, tras la visita de trabajo realizada el 19 de mayo por una delegación del Hospital Militar Central 175 del Ministerio de Defensa vietnamita a la ciudad alemana de Leipzig y al Hospital St. Georg.

El encuentro permitió revisar los resultados de más de una década de colaboración y definir nuevas líneas de cooperación especializada para los próximos años.

La delegación vietnamita estuvo encabezada por el mayor general y doctor Tran Quoc Viet, director del Hospital Militar 175, acompañado por el mayor general y profesor Nguyen Truong Giang, jefe del Departamento Médico Militar, y representantes de la Oficina del Agregado de Defensa de Vietnam en Alemania. Por la parte alemana participaron el alcalde de Leipzig, Burkhard Jung; el vicealcalde Clemens Schülke; así como representantes de hospitales, centros médicos y empresas tecnológicas del sector sanitario.

Ambas partes coincidieron en valorar la cooperación entre el Hospital Militar 175 y sus socios de Leipzig como un ejemplo destacado de las relaciones sanitarias entre Vietnam y Alemania, además de un puente clave en los intercambios entre Ciudad Ho Chi Minh y la ciudad hermanada de Leipzig.

Según Tran Quoc Viet, el principal resultado alcanzado en más de diez años de colaboración ha sido el fortalecimiento de los recursos humanos en el ámbito médico. Gracias al respaldo de las instituciones alemanas, numerosos médicos, enfermeros y técnicos vietnamitas han recibido formación especializada en hospitales de Alemania, mientras expertos de Leipzig viajan regularmente a Vietnam para impartir programas de capacitación avanzada.

La cooperación también ha permitido la transferencia y aplicación efectiva de tecnologías médicas modernas, especialmente en rehabilitación cardiovascular, terapia de movimiento y recuperación ortopédica tras cirugías de reemplazo de cadera y rodilla.

Por su parte, el alcalde Burkhard Jung destacó que ambos países se encaminan hacia la conmemoración, en 2026, del 15 aniversario de la Asociación Estratégica Vietnam-Alemania, y subrayó que aún existe un amplio margen para ampliar la cooperación en áreas como fisioterapia, rehabilitación funcional y ortopedia, incluyendo el desarrollo de equipos médicos modernos que beneficien directamente a los pacientes.

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Ceremonia de entrega de certificados de finalización de formación a dos pasantes vietnamitas en el Hospital St. Georg. (Foto: VNA)

En el marco de la planificación nacional del sistema sanitario vietnamita hasta 2030, con visión hacia 2045, el Hospital Militar 175 ha sido definido como uno de los seis hospitales estratégicos del país, priorizados para su modernización con estándares internacionales. En ese contexto, Nguyen Truong Giang señaló que las futuras acciones conjuntas se concentrarán en la formación de personal médico de alta calidad, el fortalecimiento de la gestión hospitalaria, la expansión de servicios especializados y la promoción de la investigación científica.

Durante su estancia en Leipzig, la delegación vietnamita sostuvo además reuniones técnicas con la dirección del Hospital St. Georg para debatir nuevas orientaciones de cooperación, incluida la transferencia de tecnologías médicas avanzadas y el impulso de modelos de colaboración directa entre especialidades.

Uno de los aspectos más destacados de esta cooperación es el programa de formación profesional desarrollado por el Hospital St. Georg, que en los últimos tres años ha recibido a 13 pasantes del Hospital Militar 175 para perfeccionar sus conocimientos en Alemania. En esta ocasión, el hospital alemán entregó certificados de finalización de estudios a dos participantes vietnamitas, reafirmando así el carácter práctico y cada vez más sólido de la cooperación entre ambas instituciones médicas./.

VNA
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