Máximo dirigente de Vietnam pide impulsar el desarrollo de la medicina tradicional

Hanoi 20 may (VNA) El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, subrayó hoy que el país entra en una nueva etapa de desarrollo en la que la mejora de la calidad de la atención a la salud de la población y el desarrollo de la medicina tradicional, presentan grandes oportunidades.

Al presidir una reunión con el Comité del Partido del Ministerio de Salud sobre la medicina tradicional vietnamita, el líder pidió situar su desarrollo dentro de la estrategia general de progreso nacional, al tiempo que se construye un ecosistema nacional de medicina tradicional vinculado a la economía de la salud y al fortalecimiento del poder blando del país.

Asimismo, instó a estudiar modelos piloto como centros de atención sanitaria, áreas de bienestar y rehabilitación, aldeas de plantas medicinales y zonas de cultivo de hierbas asociadas a la reducción sostenible de la pobreza y al turismo ecológico.

El dirigente enfatizó la necesidad de pasar de una mentalidad centrada en la curación a otra orientada a la atención integral de la salud, promoviendo el papel de la medicina tradicional en la prevención de enfermedades, la rehabilitación, el cuidado de personas mayores, el tratamiento de enfermedades crónicas y la salud mental.

Por otro lado, pidió acercar esta práctica a la comunidad, estandarizando servicios no farmacológicos como la acupuntura, el masaje terapéutico y la digitopuntura en los niveles de atención primaria, e integrando los servicios de medicina tradicional en la cobertura del seguro médico para facilitar el acceso de la población.

Solicitó impulsar la ciencia, la tecnología, la transformación digital y la protección de la propiedad intelectual, incluyendo la digitalización del acervo de conocimientos y remedios tradicionales, la creación de una base de datos nacional y el desarrollo de programas de investigación sobre materias primas medicinales y fórmulas de alto valor.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, habla en la cita (Fuente: VNA)

Subrayó la necesidad de vincular la investigación con la comercialización, fortalecer la cooperación entre institutos, universidades, hospitales y empresas, y desarrollar centros nacionales de medicina tradicional con funciones de investigación, formación, tratamiento y promoción cultural.

En cuanto al desarrollo de las plantas medicinales, el dirigente pidió construir una industria basada en cadenas de valor completas, desde la selección de semillas y áreas de cultivo estandarizadas hasta la trazabilidad, el procesamiento, la marca y la exportación, con una planificación integral de las zonas clave de producción.

Destacó la importancia de mejorar la formación y la ética profesional, evitando la comercialización excesiva y la publicidad engañosa. Al mismo tiempo, abogó por el desarrollo de una marca nacional de medicina tradicional vietnamita vinculada a la economía de la salud, el turismo de bienestar y la exportación de productos, basada en la identidad nacional, la evidencia científica y los estándares internacionales.

Urgió al Comité del Partido del Ministerio de Salud que incorpore estas orientaciones para perfeccionar el marco institucional y elaborar la Estrategia de desarrollo de la medicina tradicional de Vietnam hasta 2030, con visión a 2045./.

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