Ciudad Ho Chi Minh refuerza la vigilancia para prevenir el riesgo de ébola

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – Ciudad Ho Chi Minh ha intensificado la vigilancia y las medidas preventivas ante la posible propagación del ébola, tras la clasificación de la reciente propagación de su variante Bundibugyo en la República Democrática del Congo y Uganda como una emergencia de salud pública de importancia internacional por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Aunque la OMS no ha recomendado imponer restricciones internacionales de viaje o comercio a los países afectados, el Departamento de Salud municipal emitió hoy una directiva en la que insta a las unidades de salud preventiva a no bajar la guardia en las labores de monitoreo y respuesta ante enfermedades.



Según la directiva, el Centro de Control de Enfermedades de Ciudad Ho Chi Minh ha recibido instrucciones para reforzar la vigilancia en los puntos de entrada, supervisando a los viajeros que lleguen con síntomas de salud inusuales, revisando cuidadosamente los factores epidemiológicos, historiales de viaje y registros de alojamiento, y coordinándose estrechamente con las autoridades de aviación, marítimas y de cuarentena sanitaria internacional para detectar de manera oportuna posibles casos sospechosos.



El sector sanitario de la ciudad también ha sido solicitado para garantizar la preparación en los procedimientos de manejo, aislamiento y traslado seguro de posibles pacientes con ébola en caso de detección.



Según el departamento, la detección temprana de posibles infecciones sigue siendo el factor más crítico en las operaciones actuales de vigilancia en fronteras. Al mismo tiempo, los hospitales y centros de salud continúan programas de capacitación y actualizan los procedimientos relacionados con el control de infecciones, el uso de equipos de protección personal y el manejo de casos sospechosos de ébola para asegurar la preparación ante una posible entrada de la enfermedad en Vietnam.



Esta entidad señaló que seguirá monitoreando las últimas recomendaciones de la OMS y del Ministerio de Salud de Vietnam, al tiempo que evalúa regularmente los riesgos para implementar medidas de respuesta adecuadas que protejan la salud pública.



Tras el anuncio de la OMS, el Ministerio de Salud también recomendó a la población no entrar en pánico por el ébola, al tiempo que aconsejó a los viajeros que regresen de zonas afectadas que vigilen su estado de salud durante 21 días.



La enfermedad por el virus del ébola se transmite desde su huésped natural, los murciélagos frugívoros, a los seres humanos. Tras un período de incubación de entre 2 y 21 días, los infectados pueden presentar síntomas como fiebre, fatiga y dolores musculares, que pueden progresar rápidamente a vómitos, diarrea e insuficiencia hepática y renal. El virus se transmite por contacto directo con la sangre o los fluidos corporales de personas infectadas, incluido el contacto durante rituales funerarios con los fallecidos./.

VNA