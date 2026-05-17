Salud

Festival deportivo en Beijing conmemora natalicio de Presidente Ho Chi Minh

La Asociación de Estudiantes Vietnamitas en Beijing organizó recientemente el Festival deportivo para la cohesión de comunidad en 2026, por motivo del 136 natalicio del Presidente Ho Chi Minh (19 de mayo).

Estudiantes vietnamitas en el Festival. (Fuente: VNA)
Estudiantes vietnamitas en el Festival. (Fuente: VNA)

Beijing (VNA) La Asociación de Estudiantes Vietnamitas en Beijing organizó recientemente el Festival deportivo para la cohesión de comunidad en 2026, por motivo del 136 natalicio del Presidente Ho Chi Minh (19 de mayo).

El evento, celebrado en esta capital china, contó con la entusiasta participación de numerosos estudiantes vietnamitas de universidades de Beijing y Tianjin, creando así un ambiente alegre y solidario , al tiempo que reafirmó el espíritu de entrenamiento físico entre los jóvenes del país indochino en el extranjero.

Do Van Thanh, presidente de la Asociación de exestudiantes de Vietnam en Beijing, reiteró que el acontecimiento no solo buscó impulsar un movimiento de entrenamiento deportivo entre la agrupación, sino que también fue una oportunidad para reunirse, interactuar, fortalecer la solidaridad y difundir un espíritu juvenil y responsable, orientado hacia la Patria.

Se espera que esta actividad se convierta en un programa cultural anual, donde cada estudiante no solo haga ejercicios, sino también conecte con la comunidad, trabajando juntos para construir un grupo connacional unido, dinámico y positivo, puntualizó durante una entrevista con corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias.

A su vez, Nguyen Duy Phong, consejero de la Embajada de Vietnam en China, destacó el gran significado de la actividad, llevada a cabo en conmemoración a 136 natalicio del Presidente Ho Chi Minh.

Se trata de una oportunidad para fortalecer las relaciones entre las distintas generaciones de estudiantes internacionales, creando un entorno de apoyo mutuo y contribuyendo a la formación de un fuerte sentido de responsabilidad y comunidad, apuntó.

Como todos saben, el Presidente Ho Chi Minh fue un ejemplo brillante de entrenamiento en salud y ejercicio físico. Este festival deportivo se considera una forma para que la joven generación de vietnamitas en Beijing continúe con sus enseñanzas, con el fin de brindar más aportes a construir y proteger el país./.

VNA
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