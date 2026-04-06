Ciudad Ho Chi Minh apuesta por un sistema de salud moderno e inclusivo

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh celebró una reunión bajo el lema "Prevención proactiva de enfermedades: Por un Vietnam más saludable", dando inicio a una serie de actividades para garantizar que todos los residentes tengan acceso equitativo, oportuno y sostenible a servicios de salud de calidad, sin que nadie quede excluido.



El evento, celebrado la víspera en el marco del Día Mundial de la Salud (7 de abril) y el Día Mundial de la Salud 2026, subraya la transición de la ciudad hacia un modelo de salud más proactivo y comunitario ante los crecientes desafíos de salud pública.



Como una ciudad dinámica de casi 15 millones de habitantes, esta urbe se enfrenta a una rápida urbanización y a importantes cambios demográficos. Además, lidia con una doble carga: continuar controlando las enfermedades infecciosas y, al mismo tiempo, afrontar un marcado aumento de las enfermedades no transmisibles, como las cardiovasculares, la diabetes, el cáncer, los trastornos de salud mental y los problemas de salud relacionados con la edad. En este contexto, la construcción de un sistema de salud preventivo, continuo y basado en datos, accesible a nivel comunitario, se ha convertido en una necesidad urgente y una dirección de desarrollo a largo plazo.



Según Nguyen Van Vinh Chau, subdirector del Departamento de Salud municipal, la ciudad ha implementado oficialmente los “equipos comunitarios de atención médica continua” como parte de la campaña de este año. Esta iniciativa representa un enfoque innovador para acercar la atención médica a los residentes, con equipos que visitan proactivamente los hogares para brindar atención y gestionar la salud a lo largo de todo el ciclo vital, basándose en los principios de la medicina familiar.



Se espera que esta implementación mejore la calidad de la atención primaria, fortalezca los servicios de salud comunitarios como “guardianes” del sistema, reduzca la presión sobre los hospitales de mayor nivel y optimice la eficiencia en el uso de los recursos sanitarios.



Paralelamente, el departamento está movilizando toda su red de salud para ofrecer exámenes médicos especializados gratuitos a los residentes.



Solo el 5 de abril, 58 hospitales y centros de salud llevaron a cabo programas de detección en 64 distritos y comunas, con especial atención a las zonas periféricas.



Además de la detección temprana, los residentes reciben consultas, orientación para el seguimiento de su salud a largo plazo y acceso a servicios especializados locales. Los datos médicos de estas actividades también se están integrando en el sistema de registros electrónicos de salud de la ciudad, lo que contribuye al desarrollo gradual de una base de datos integral de salud poblacional.



El departamento también está trabajando en una propuesta para brindar chequeos médicos a todos los residentes a partir de 2026. Si bien la magnitud del proyecto representa un gran desafío, también ofrece una oportunidad para que el sector salud desarrolle un modelo moderno de gestión de la salud poblacional.



En su intervención en la reunión, el vicepresidente del Comité Popular Municipal, Nguyen Manh Cuong, instó al sector salud a fortalecer aún más su función principal, acelerar la innovación en la atención médica comunitaria e implementar eficazmente modelos de atención continua basados en la comunidad.



También destacó la importancia de aplicar la tecnología digital, los sistemas de datos y los registros electrónicos de salud en la gestión y prestación de servicios de salud.



Se instó a otros departamentos, agencias, autoridades locales, escuelas y organizaciones a trabajar en estrecha colaboración con el sector salud para promover entornos de vida más saludables, ampliar la práctica de deportes públicos y mejorar la higiene ambiental. y fomentar estilos de vida ecológicos, científicos y saludables en comunidades, lugares de trabajo y hogares./.

VNA