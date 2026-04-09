Joven británica dona órganos y salva a tres pacientes vietnamitas

Hanoi (VNA) - Una joven británica de 19 años, quien falleció durante un viaje a Vietnam, se convirtió en la primera ciudadana extranjera en donar sus órganos para salvar la vida de tres pacientes vietnamitas en estado terminal.



El hígado de la donante brindó una oportunidad de vivir a un hombre de 53 años con insuficiencia hepática aguda y cirrosis grave, mientras que sus dos riñones permitieron recuperar la salud a un hombre de 35 años y a una mujer de 41 años, quienes dependían de la diálisis tras años de espera por un trasplante.



La joven sufrió un accidente a principios de abril durante su estancia en el país y, a pesar de los máximos esfuerzos del equipo médico del Hospital de Amistad Viet Duc, las lesiones resultaron irreversibles, diagnosticándose su muerte cerebral el 2 de abril de 2026.



El director del Hospital de Amistad Viet Duc, Duong Duc Hung, agradece a familia de la jóven británica quien dona sus órganos para salvar la vida de tres pacientes vietnamitas en estado terminal. (Foto: chinhphu.vn)



Ante el dolor de la pérdida, sus padres tomaron la iniciativa de donar los órganos de su hija, expresando que ella había elegido a Vietnam como un destino hermoso en su primer viaje en solitario y que, a través de este acto humanitario, permanecería en el país de una manera diferente.



Durante una ceremonia de agradecimiento organizada por el hospital el 8 de abril, el director de la institución, profesor asociado, doctor Duong Duc Hung, destacó que esta acción trasciende las fronteras del idioma, la nacionalidad, la religión y la cultura para convertirse en un acto de amor hacia la humanidad.



Por su parte, el embajador del Reino Unido en Vietnam, Iain Frew, manifestó su profundo respeto por la decisión de la familia, y señaló que, aunque se trata de un suceso triste, la vida de la joven se ha transformado en esperanza para otros.



La ministra de Salud de Vietnam, Dao Hong Lan, también envió una carta de profundo agradecimiento a la familia británica por este gesto de generosidad incondicional./.