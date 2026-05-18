Salud

Ministerio de Salud de Vietnam refuerza la vigilancia ante el riesgo de Ébola

El Ministerio de Salud de Vietnam ha reforzado las medidas de vigilancia después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara que el brote de Ébola provocado por la cepa Bundibugyo en la República Democrática del Congo y Uganda representa una emergencia de salud pública de importancia internacional.

Vacunación contra el riesgo de Ébola en Uganda. (Foto: Xinhua/ VNA)
Vacunación contra el riesgo de Ébola en Uganda. (Foto: Xinhua/ VNA)

Hanoi (VNA) El Ministerio de Salud de Vietnam ha reforzado las medidas de vigilancia después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara que el brote de Ébola provocado por la cepa Bundibugyo en la República Democrática del Congo y Uganda representa una emergencia de salud pública de importancia internacional.

De acuerdo con la cartera sanitaria, la OMS señaló el 17 de mayo que esta declaración constituye una advertencia importante para que los países fortalezcan la vigilancia, la detección temprana y la preparación ante posibles contagios, aunque aclaró que ello no significa que la enfermedad se haya propagado a escala mundial.

La OMS informó que, hasta el 16 de mayo, la República Democrática del Congo había registrado ocho casos de ébola confirmados por laboratorio, 246 casos sospechosos y 80 muertes sospechosas vinculadas a la enfermedad en la provincia de Ituri. En Uganda se notificaron dos casos confirmados, incluida una víctima mortal en Kampala; ambos pacientes habían viajado desde el Congo.

El Ébola es una enfermedad infecciosa grave que puede causar complicaciones severas e incluso la muerte. El virus se transmite mediante el contacto directo con sangre o fluidos corporales de personas infectadas o fallecidas, así como a través de objetos y superficies contaminadas. Entre los síntomas más comunes figuran fiebre, fatiga, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de garganta, vómitos, diarrea, dolor abdominal y erupciones cutáneas; algunos pacientes también pueden presentar hemorragias. El período de incubación varía entre dos y 21 días.

El ministerio indicó que mantiene un seguimiento estrecho de la situación, actualizando regularmente la información proporcionada por la OMS y por los puntos focales nacionales encargados de implementar el Reglamento Sanitario Internacional. Paralelamente, se han intensificado las labores de vigilancia en los centros médicos y las medidas de control sanitario en los puestos fronterizos.

Las autoridades sanitarias recomendaron a la población mantener la calma y seguir únicamente la información oficial difundida por el Ministerio de Salud y la OMS. Asimismo, instaron a evitar el contacto directo con personas que presenten síntomas sospechosos de ébola, así como con sangre, fluidos corporales o pertenencias de pacientes infectados.

También se aconseja a quienes regresen de zonas afectadas vigilar su estado de salud durante 21 días. Cualquier persona que presente síntomas como fiebre, fatiga, dolor de cabeza, dolores musculares, vómitos, diarrea o sangrado tras haber estado en áreas afectadas debe acudir de inmediato a un centro médico e informar sobre sus viajes y contactos para recibir orientación y atención oportunas.

El Ministerio de Salud aseguró que continuará informando a la población y aplicando las medidas de prevención y control correspondientes según evolucione la situación epidemiológica./.

VNA
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Resolución 72

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