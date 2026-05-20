Fitch Ratings evalúa positivamente base económica de Vietnam

Hanoi (VNA) - La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings valoró altamente los esfuerzos de Vietnam en la gestión macroeconómica, el mantenimiento de una base de crecimiento positiva, la estabilidad de la macroeconomía y la eficiencia en el control de la inflación, en medio de un entorno internacional caracterizado por riesgos, incertidumbres y crecientes presiones externas.



Esta consideración fue expresada hoy por George Xu, director de Calificaciones Soberanas para la región de Asia-Pacífico de Fitch Ratings (con sede en Hong Kong, China), durante una sesión de trabajo con el viceministro de Finanzas de Vietnam Tran Quoc Phuong en el marco del programa de evaluación de la calificación crediticia nacional para el año 2026.



En el encuentro, Fitch Ratings elogió la orientación de gestión del país indochino, especialmente la persistencia en las reformas institucionales, la mejora del entorno de inversión y la elevación de la eficiencia en la gobernanza fiscal, factores que la agencia considera importantes para respaldar las perspectivas crediticias nacionales en el futuro.



Durante las conversaciones, la delegación de expertos de Fitch Ratings manifestó su interés por conocer las soluciones del Gobierno vietnamita destinadas a controlar la inflación, garantizar la seguridad energética, mantener el ritmo de crecimiento económico, promover la reforma institucional y mejorar el entorno de negocios.



Asimismo, la agencia solicitó actualizaciones sobre las perspectivas de crecimiento a mediano plazo, la política fiscal, la gestión de la deuda pública, la atracción de inversiones extranjeras y el proceso de reforma de las empresas estatales.



Por su parte, el viceministro Tran Quoc Phuong reconoció el acompañamiento de Fitch Ratings durante múltiples años a través de sus informes y análisis independientes y objetivos, los cuales contribuyen a elevar la imagen y el prestigio de Vietnam en el mercado financiero internacional, además de motivar al país a perfeccionar sus instituciones, mejorar la eficacia de la gestión política y aumentar la transparencia económica.



El funcionario enfatizó que el Gobierno de Vietnam se mantiene firme en el objetivo de salvaguardar la estabilidad macroeconómica, consolidar los grandes equilibrios y potenciar la resiliencia ante los impactos externos mediante una combinación proactiva, flexible y estrecha entre las políticas fiscal y monetaria.



Respecto al control de la inflación y la seguridad energética frente a la volatilidad de los precios del combustible y las tensiones geopolíticas en la región de Medio Oriente, el representante del Ministerio de Finanzas precisó que Vietnam ha implementado de forma sincrónica soluciones como el uso de herramientas de estabilización del mercado, el ajuste de políticas fiscales, el fortalecimiento de la gestión del mercado y la diversificación de las fuentes de suministro de energía.



Tran Quoc Phuong aseguró que el espacio de la política fiscal de Vietnam sigue garantizado y que sus herramientas de gestión están demostrando eficacia para estabilizar el mercado, controlar la inflación y mitigar el impacto de los precios de la energía en la economía y la vida de los ciudadanos.



El viceministro afirmó que el Ministerio de Finanzas continuará monitoreando de cerca la evolución económica y financiera internacional para diseñar escenarios de gestión adecuados.



Actualmente, Vietnam revisa y actualiza sus escenarios con el fin de asegurar las metas de desarrollo económico para 2026, concentrándose en eliminar los cuellos de botella en la inversión, mejorar el entorno empresarial, acelerar el desembolso de la inversión pública y fortalecer la atracción de capitales extranjeros y privados.



Se reportó que el flujo de Inversión Extranjera Directa (IED) hacia Vietnam mantuvo señales positivas en los primeros meses del año, al tiempo que se impulsa la reestructuración y desinversión en las empresas estatales para elevar su transparencia y capacidad de gobernanza.



De acuerdo con el Ministerio de Finanzas, ambas partes acordaron en la ocasión mantener intercambios regulares y fortalecer el flujo de información para el proceso de evaluación crediticia./.

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