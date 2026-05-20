Foro impulsa la conectividad de las cadenas de suministro entre Vietnam y Corea del Sur

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – Vietnam y Corea del Sur aún cuentan con un amplio margen para fortalecer la conectividad de las cadenas de suministro en industrias clave como la electrónica, los semiconductores y el procesamiento de alimentos, afirmaron expertos durante un foro de cooperación en inversiones y conexión empresarial, celebrado hoy en Ciudad Ho Chi Minh.

El evento fue organizado conjuntamente por el Centro de Promoción de Inversiones y Comercio de Ciudad Ho Chi Minh (ITPC), el Centro ASEAN-Corea (AKC) y la Oficina Comercial de Vietnam en Corea del Sur.

Cao Thi Phi Van, subdirectora del ITPC, señaló que, tras más de tres décadas de cooperación, las relaciones entre Vietnam y Corea del Sur están evolucionando desde una cooperación manufacturera tradicional hacia el dominio de tecnologías orientadas al futuro, como semiconductores, inteligencia artificial (IA), finanzas digitales, energías renovables y cadenas de suministro globales.

Indicó que la economía de Ciudad Ho Chi Minh creció un 8,03% en 2025, mientras que el crecimiento del Producto Interno Bruto Regional (GRDP) en el primer trimestre de 2026 alcanzó el 8,27%, el nivel más alto registrado en los últimos años.

Actualmente, la urbe sureña alberga 20.813 proyectos con inversión extranjera valorados en más de 142 mil millones de dólares provenientes de 152 países y territorios. Corea del Sur ocupa el segundo lugar en número de proyectos, con 3.349 iniciativas concentradas principalmente en manufactura y procesamiento, tecnología, comercio, servicios y logística.

En la nueva etapa de desarrollo, Ciudad Ho Chi Minh prioriza la atracción de inversiones de empresas surcoreanas en cuatro áreas estratégicas: el desarrollo de un centro financiero internacional enfocado en banca digital y tecnología financiera; ecosistemas de inteligencia artificial y semiconductores; ecosistemas de startups y fondos de capital de riesgo; y desarrollo urbano inteligente y crecimiento verde.

Para alcanzar los nuevos objetivos de crecimiento, las empresas locales buscan ampliar la cooperación con socios coreanos con el fin de integrarse más profundamente en las cadenas de suministro, promover la transferencia tecnológica, acelerar la transformación digital y desarrollar una producción ecológica, añadió.

Jung Jung-tae, cónsul general de Corea del Sur en Ciudad Ho Chi Minh, afirmó que los líderes de ambos países aspiran a elevar el comercio bilateral a 150 mil millones de dólares para 2030. Destacó que la cooperación bilateral está pasando de un modelo centrado en las exportaciones a un enfoque más equilibrado y sostenible mediante la integración en las cadenas de valor.

Vietnam se está consolidando no solo como una base manufacturera, sino también como un socio cada vez más importante en las cadenas de suministro globales, señaló, expresando su esperanza de que el foro genere conexiones empresariales más sustanciales y oportunidades de cooperación a largo plazo para las compañías de ambos países.

Por su parte, Kim Jae-shin, secretario general del Centro ASEAN-Corea, destacó el fuerte desarrollo de la cooperación bilateral. Las actividades de promoción comercial y conexión empresarial ayudarán a materializar el potencial de cooperación y crear más oportunidades para que los productos vietnamitas penetren más profundamente en el mercado coreano, afirmó.

Empresas vietnamitas y surcoreanas intercambian oportunidades de cooperación en el marco del foro. Foto:

A su vez, Kim Dae-young, vicepresidente de la Asociación de Importadores de Corea (KOIMA), señaló que Vietnam posee una fuerte competitividad en sectores como electrónica, tecnologías de la información, textiles y confecciones, agricultura, pesca e industria alimentaria.

Sugirió que las empresas vietnamitas participen más activamente en programas de promoción comercial en Corea del Sur, para comprender mejor la demanda del mercado, los estándares de importación y las tendencias internacionales de consumo, ampliando así sus mercados de exportación de manera más efectiva.

Al analizar la estrategia vietnamita de cadenas de suministro, Bok Dug-Gyou, representante de la Agencia de Promoción de Comercio e Inversiones de Corea (KOTRA), indicó que las empresas con inversión extranjera representan actualmente el 73% del valor total de las exportaciones vietnamitas, mientras que la tasa de valor agregado nacional en el sector manufacturero sigue siendo de apenas el 12%, significativamente inferior al promedio de la ASEAN, situado en el 33%.

No obstante, subrayó que esto también representa un amplio margen para que las empresas nacionales y extranjeras de industrias auxiliares participen más profundamente en la cadena de valor.

Según Bok, la eficiencia de las inversiones y negocios podría mejorar si los inversionistas aprovechan las fortalezas especializadas de cada región: el norte de Vietnam enfocado en alta tecnología y automóviles; el centro del país en procesamiento agroacuícola y productos químicos; y el sur en textiles, calzado y procesamiento de alimentos.

Además, la creciente red de acuerdos de libre comercio (TLC) de Vietnam continúa ofreciendo ventajas competitivas al país en el proceso de reestructuración de las cadenas de suministro globales.

En el marco del foro, empresas vietnamitas y coreanas también participaron en actividades directas de conexión empresarial para buscar socios, ampliar redes de cooperación y promover futuros proyectos de inversión y comercio./.

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