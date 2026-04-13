Titular del Legislativo vietnamita se reúne con el alcalde de Milán

Roma (VNA) - En el marco de su visita oficial a Italia, el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, mantuvo este 13 de abril (hora local) un encuentro con el alcalde de Milán, Giuseppe Sala.

Durante la reunión, el dirigente vietnamita agradeció la cálida acogida de las autoridades milanesas a la delegación de alto nivel y expresó su satisfacción por visitar una ciudad de especial relevancia para Vietnam, donde el Presidente Ho Chi Minh vivió y trabajó en el pasado.

Tran Thanh Man destacó el carácter dinámico de Milán, uno de los principales centros económicos de Italia y de la Unión Europea en ámbitos como la industria, la arquitectura, el diseño, las finanzas, la ciencia y la tecnología, la innovación y la formación de recursos humanos de alta calidad. Asimismo, felicitó a la ciudad por sus recientes logros, incluida su designación como sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026.

El líder parlamentario informó sobre los resultados del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, las elecciones de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y de los Consejos Populares de todos los niveles para el período 2026-2031, así como los principales avances socioeconómicos registrados en 2025, y reafirmó la política constante de Hanoi de otorgar gran importancia al fortalecimiento de las relaciones con Italia.

En este contexto, subrayó el desarrollo positivo de las relaciones bilaterales tras más de cinco décadas de vínculos diplomáticos y más de diez años de Asociación Estratégica, con cooperación en política, comercio, inversión, cultura, educación, defensa y seguridad, así como su ampliación hacia sectores emergentes como la ciencia y la tecnología, la innovación, el medio ambiente y la respuesta al cambio climático. Destacó además que la apertura del vuelo directo Hanoi–Milán, en julio de 2025, ha contribuido a impulsar significativamente los intercambios y la cooperación entre ambos países.

El presidente de la Asamblea Nacional propuso reforzar la cooperación entre Milán y las localidades vietnamitas, especialmente en ámbitos en los que la ciudad italiana cuenta con fortalezas como las finanzas, la moda, la educación y los servicios, y abogó por intensificar los intercambios culturales, turísticos y entre pueblos.

Por su parte, el alcalde de Milán, Giuseppe Sala, expresó su satisfacción por recibir a la delegación vietnamita y calificó la visita como una contribución importante al fortalecimiento de la Asociación Estratégica Vietnam–Italia. Señaló el interés de Milán en ampliar la cooperación con las localidades vietnamitas, incluida Ciudad Ho Chi Minh, en sectores como infraestructuras, transporte urbano, moda, educación, gestión aeroportuaria, energía y cambio climático.

Asimismo, manifestó el deseo de atraer a un mayor número de ciudadanos vietnamitas para vivir y trabajar en la ciudad, contribuyendo al fortalecimiento de los vínculos bilaterales.

En la ocasión, Tran Thanh Man pidió a las autoridades de Milán continuar facilitando y apoyando a la comunidad vietnamita, especialmente a los estudiantes, con el fin de garantizar su estabilidad e integración, en beneficio de la amistad y cooperación tradicional entre ambas naciones./.