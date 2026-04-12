Presidente parlamentario destaca el papel de los estudiantes vietnamitas en el desarrollo nacional

Milán, Italia (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam, Tran Thanh Man, sostuvo hoy en esta ciudad un encuentro con la Asociación de Estudiantes y destacados becarios vietnamitas en Italia, en el marco de su visita oficial a la nación europea.



Durante el diálogo, el dirigente legislativo subrayó que el desarrollo de recursos humanos de alta calidad, especialmente en sectores emergentes, es una prioridad estratégica del Partido y el Estado para llevar al país hacia una nueva era de crecimiento.



Destacó además la solidez de la asociación estratégica bilateral, reflejada en un intercambio comercial que alcanzó los 7,3 mil millones de dólares en 2025 y una inversión italiana en Vietnam de aproximadamente 550 millones de dólares.



El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, con representantes de la Asociación de Estudiantes y destacados becarios vietnamitas en Italia (Foto: VNA)



Por su parte, la presidenta de la Asociación de Estudiantes Vietnamitas en Italia, Vu Thi Bich Diep, informó que la comunidad estudiantil cuenta con entre 1.000 y 1.200 integrantes, quienes se concentran principalmente en programas de maestría (60%) y grado (30%). Las áreas de estudio abarcan desde ingeniería, arquitectura y economía hasta campos de vanguardia como la inteligencia artificial, la ciencia de datos y las energías renovables.



Los estudiantes expresaron su gratitud por las políticas de becas de Vietnam y propusieron fortalecer los mecanismos de asistencia legal para la residencia en el extranjero, así como crear puentes más efectivos con el mercado laboral nacional mediante programas de captación de talento y becas de investigación orientadas a resolver desafíos empresariales.



A su vez, el investigador Le Huy Hoang, de la Universidad de Milano-Bicocca, sugirió al Gobierno intensificar los intercambios académicos con Italia y establecer normativas claras sobre nuevas tecnologías y activos digitales para facilitar la integración económica. Asimismo, solicitó potenciar los centros de innovación nacionales para aprovechar el conocimiento de los expertos residentes en el exterior.



Tran Thanh Man coincidió en que estas propuestas son acertadas y aseguró que el Parlamento coordinará con los ministerios para revisar y emitir soluciones que optimicen este valioso recurso humano, recordando la vigencia de leyes recientes como la de Ciencia, Tecnología e Innovación de 2025 y la de Nacionalidad, orientadas a atraer científicos al país.



El presidente de la Asamblea Nacional instó a los estudiantes a esforzarse en el aprendizaje de los avances tecnológicos locales y a mantener un vínculo constante con sus raíces.



Solicitó a la Embajada de Vietnam en Italia y a la Asociación de Estudiantes brindar el máximo apoyo a la comunidad estudiantil para garantizar sus derechos y bienestar.



Citando las enseñanzas del Presidente Ho Chi Minh sobre la importancia del estudio para el prestigio nacional, Tran Thanh Man alentó a los jóvenes a liderar la transformación digital y la innovación para contribuir al objetivo de que Vietnam se convierta en un país de ingresos medios altos para 2030 y de ingresos altos para 2045./.