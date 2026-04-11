Dirección de Seguridad Interior de Vietnam recibe el título de Héroe de las Fuerzas Armadas Populares

Hanoi (VNA) - El Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam celebró hoy en Hanoi el acto conmemorativo por el 80º aniversario del Día Tradicional de la Fuerza de Seguridad Interior (18 de abril de 1946-2026) y la ceremonia de entrega del título de Héroe de las Fuerzas Armadas Populares a la Dirección de Seguridad Interior.

Al evento asistió el miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, junto a altos dirigentes del Partido y del Estado, entre ellos el viceprimer ministro permanente, Pham Gia Tuc, y el ministro de Seguridad Pública, general Luong Tam Quang, así como representantes de ministerios, organismos centrales y autoridades locales.

En su intervención, el mayor general Nguyen Huu Manh, director de la Dirección de Seguridad Interior, recordó que la fuerza nació en un contexto especialmente complejo tras la Revolución de Agosto de 1945, cuando el joven gobierno revolucionario vietnamita enfrentaba múltiples amenazas internas y externas.

Señaló que, ante esa situación, la protección de la seguridad interior se convirtió en una tarea urgente, dando lugar a la formación de las primeras unidades especializadas, que sentaron las bases de la actual fuerza. Desde sus inicios, estas unidades lograron importantes resultados en la desarticulación de organizaciones reaccionarias y en la neutralización de intentos de golpe de Estado.

El 18 de abril de 1946 marcó un hito en la organización de la fuerza de seguridad pública con la creación de unidades especializadas en la lucha contra elementos reaccionarios, hecho considerado el origen de la actual Seguridad Interior.

Durante las guerras de resistencia contra Francia y Estados Unidos, la fuerza desempeñó un papel central en las operaciones clandestinas, contribuyendo de manera decisiva a la causa de la liberación nacional y la reunificación del país.

En la ceremonia, se dio a conocer la decisión del Presidente de conceder el título de Héroe de las Fuerzas Armadas Populares a la Dirección de Seguridad Interior por sus logros especialmente destacados en la protección de la seguridad política y el orden social.

Tran Cam Tu colocó la insignia del título en la bandera de la unidad y entregó el certificado de reconocimiento.

El miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, y los delegados en el acto. (Foto: VNA)

En su discurso, el dirigente elogió los aportes de la fuerza durante sus 80 años de trayectoria, subrayando que se ha consolidado como un “escudo de acero” en la protección del Partido, el Estado y el pueblo.

Asimismo, instó a la fuerza a continuar renovando su pensamiento, mejorar la capacidad de análisis y previsión estratégica, y evitar situaciones de pasividad o sorpresa ante los desafíos de seguridad.

También pidió reforzar la prevención temprana, incluida la vigilancia desde el exterior y el espacio digital, así como fortalecer la construcción de un sistema de seguridad interior integral, interconectado y proactivo.

Destacó la necesidad de avanzar hacia una fuerza moderna, profesional y de alta calidad, con absoluta lealtad al Partido, disciplina estricta y mayor aplicación de la ciencia y la tecnología.

Además, reiteró la importancia de una estrategia de seguridad integral vinculada al desarrollo nacional y del principio de “servir al pueblo”, manteniendo una relación estrecha con la ciudadanía como base del sistema de seguridad popular.

A su vez, el viceministro de Seguridad Pública Pham The Tung afirmó que la fuerza concretará estas orientaciones en planes de acción específicos, reforzará la coordinación interinstitucional y continuará promoviendo su tradición para cumplir eficazmente su misión de garantizar la seguridad nacional y contribuir al objetivo de “mantener la estabilidad para el desarrollo”./.