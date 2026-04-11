Máximo dirigente vietnamita pide una fuerza de Estado Mayor moderna y eficaz en seguridad pública

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, reiteró la necesidad de construir una fuerza de Estado Mayor de la Seguridad Pública moderna, eficaz y altamente cualificada, durante la ceremonia conmemorativa del 80.º aniversario de su Día Tradicional, celebrada hoy en Hanoi.

Al acto asistieron dirigentes y exlíderes del Partido y del Estado, representantes de ministerios y organismos centrales, así como altos mandos del Ministerio de Seguridad Pública y generaciones de cuadros de la fuerza de Estado Mayor de la Seguridad Pública Popular.

En su intervención, To Lam destacó que, a lo largo de 80 años de construcción, combate y desarrollo, la fuerza de Estado Mayor de la Seguridad Pública Popular ha mantenido una lealtad absoluta al Partido, al Estado y al pueblo, contribuyendo de manera silenciosa pero decisiva a la protección de la seguridad nacional y al mantenimiento del orden y la seguridad social.

Subrayó que, aunque no actúa directamente en primera línea, desempeña un papel estratégico en la formulación de políticas, la planificación de directrices y la organización de las tareas de la Seguridad Pública.

El dirigente remarcó que el trabajo de asesoramiento constituye “el segundo cerebro” y “el brazo extendido” de la dirección de la Seguridad Pública en todos los niveles, además de un centro clave de información y análisis al servicio de la toma de decisiones.

A lo largo de las distintas etapas, la estructura del Estado Mayor ha sido perfeccionada desde el nivel ministerial hasta el local, mientras su personal ha fortalecido su formación política y profesional, asumiendo en muchos casos responsabilidades de alto nivel dentro del sistema político.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, habla en el evento. (Foto: VNA)

En el contexto actual, el mandatario instó a elevar la calidad del asesoramiento estratégico, adaptándolo a las nuevas concepciones del Partido sobre seguridad nacional, con enfoques de seguridad integral, proactiva, inclusiva y orientada al desarrollo. Enfatizó la necesidad de vincular la seguridad con el desarrollo sostenible y la estabilidad del país.

Asimismo, llamó a la fuerza de Estado Mayor a ser pionera en disciplina, eficacia y acción, pasando de “acertar en la orientación” a “acertar y ejecutar con resultados concretos”, con la evaluación basada en la eficiencia real.

Exigió mayor capacidad de previsión y respuesta ante los desafíos de seguridad, así como firmeza frente a la inercia o la falta de responsabilidad, al tiempo que se promueven modelos innovadores y efectivos.

To Lam resaltó también la necesidad de construir una fuerza revolucionaria, regular, de élite y moderna antes de 2030, con prioridad en el desarrollo del factor humano bajo el principio de “primero las personas, después los medios”, junto con el impulso de la transformación digital y la aplicación de la ciencia y la tecnología.

En la ceremonia, el dirigente vietnamita otorgó el título de “Héroe de las Fuerzas Armadas Populares” a la Oficina del Ministerio de Seguridad Pública, el órgano de asesoramiento de más alto nivel del sector, en reconocimiento a sus contribuciones a la defensa de la seguridad nacional y el orden social./.