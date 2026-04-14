Política

Embajador turco destaca la cooperación con Vietnam para desarrollo sostenible

El embajador de Turquía en Vietnam, Korhan Kemik, afirmó que la visita del presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, a Estambul para participar en la 152.ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (IPU-152) constituye una valiosa oportunidad para consolidar las relaciones bilaterales y reforzar el multilateralismo.

El embajador de Turquía en Vietnam, Korhan Kemik. (Foto: VNA)
El embajador de Turquía en Vietnam, Korhan Kemik. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El embajador de Turquía en Vietnam, Korhan Kemik, afirmó que la visita del presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, a Estambul para participar en la 152.ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (IPU-152) constituye una valiosa oportunidad para consolidar las relaciones bilaterales y reforzar el multilateralismo.

En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), el diplomático subrayó que Turquía concede especial importancia a este evento, que se celebrará del 15 al 19 de abril de 2026 bajo el lema “Fomentar la esperanza, garantizar la paz y crear justicia para las generaciones futuras”.

Kemik señaló que la elección de Estambul como sede simboliza el diálogo y el entendimiento mutuo en un contexto geopolítico marcado por la inestabilidad y los conflictos que amenazan la seguridad global.

El embajador indicó que Turquía ha preparado de forma integral la organización del evento, que reunirá a más de 2.300 delegados y alrededor de 90 líderes parlamentarios, siendo la cuarta ocasión en que el país acoge una asamblea de la IPU. Enfatizó además que afrontar los desafíos globales actuales requiere esfuerzos colectivos basados en la cooperación y un multilateralismo efectivo.

En este sentido, valoró positivamente el papel cada vez más activo de Vietnam en la escena internacional, citando como ejemplos recientes la organización de la ceremonia de apertura de la firma de la Convención de la ONU contra la Ciberdelincuencia y su participación en el Consejo de Paz.

Según Kemik, este enfoque proactivo refleja la contribución constructiva de Vietnam a la promoción de la paz y el desarrollo sostenible a través de la diplomacia parlamentaria multilateral.

Vietnam se ha consolidado como un socio clave de Turquía en el Sudeste Asiático desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1978. Las relaciones interparlamentarias constituyen un pilar fundamental que ha ganado impulso tras hitos como la visita del vicepresidente de la Asamblea Nacional, Nguyen Duc Hai, en 2023.

El embajador destacó que el intercambio entre los Grupos Parlamentarios de Amistad de ambos países permitirá profundizar la cooperación aprovechando la plataforma de la IPU-152. Asimismo, señaló que los vínculos económicos han alcanzado un nivel de madurez, con Vietnam como el segundo socio comercial de Turquía en su región y Turquía como el principal inversor de su zona geográfica en Vietnam.

Existen amplias oportunidades para ampliar la cooperación en sectores estratégicos como el turismo, la agricultura, la industria halal, las energías renovables, los minerales críticos, la infraestructura, la logística y la tecnología digital.

Kemik subrayó que las capacidades complementarias de ambos países pueden generar beneficios mutuos a largo plazo. Además, destacó la importancia de los vínculos entre los pueblos, mencionando medidas como la flexibilización de visados para ciudadanos vietnamitas y el aumento de vuelos de Turkish Airlines hacia Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh.

El diplomático concluyó reafirmando la disposición de su país a trabajar estrechamente con Vietnam para fortalecer una asociación basada en la amistad, la solidaridad y el respeto mutuo./.

VNA
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