Política

Vietnam reafirma su papel activo y responsable en la Unión Interparlamentaria

La participación del presidente de la Asamblea Nacional (AN-Parlamento) de Vietnam, Tran Thanh Man, en la 152.ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP 152) en Turquía, reafirma y demuestra una vez más sus contribuciones positivas, sustantivas y responsables a ese mecanismo y otros foros multilaterales.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man. (Fuente: VNA)
El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) La participación del presidente de la Asamblea Nacional (AN-Parlamento) de Vietnam, Tran Thanh Man, en la 152.ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP 152) en Turquía, reafirma y demuestra una vez más sus contribuciones positivas, sustantivas y responsables a ese mecanismo y otros foros multilaterales.

Al responder a las invitaciones de la presidenta de la UIP, Tulia Ackson, y del secretario general de esa entidad, Martin Chungong, Tran Thanh Man asistirá a dicho evento en la ciudad turca de Estambul y realizará una serie de actividades bilaterales en el país euroasiático del 15 al 17 del presente mes.

La huella de Vietnam en la UIP

Vietnam se convirtió en miembro de pleno derecho de la UIP en abril de 1979. Desde entonces, la nación indochina ha participado de forma activa y responsable en los foros de la UIP y ha ocupado repetidamente puestos de liderazgo dentro de sus mecanismos.

Estas contribuciones han tenido un amplio impacto y han sido muy apreciadas por amigos internacionales y regionales. A través del foro de la UIP, se han establecido y fortalecido las relaciones bilaterales entre la AN y los parlamentos de otros países.

La participación en las actividades de la UIP siempre ha sido una prioridad absoluta en la diplomacia parlamentaria multilateral de la AN, con el objetivo de promover y proteger los intereses nacionales, remitirse a puntos de vista internacionales y expresar perpectivas nacionales sobre preocupaciones globales comunes; así como realizar las actividades bilaterales paralelamente con socios con los que Vietnam tiene oportunidades limitadas para un compromiso bilateral formal.

Estas actividades han contribuido a promover la información y la divulgación sobre Vietnam entre los amigos internacionales, elevando así su posición en la arena global. Asimismo, brindan a Vietnam acceso a diversos temas, contenidos, experiencias operativas y mejores prácticas de Parlamentos en el mundo, lo que contribuye a la mejora y el perfeccionamiento de la calidad de las operaciones de la AN.

Gracias a su participación responsable en la UIP, la Asamblea Nacional de Vietnam ha ganado una confianza creciente y se le han confiado numerosos cargos importantes, sobre todo el papel como presidente del Grupo Geopolítico de Asia - Pacífico en el marco de la Asamblea General de la UIP en 2006 y 2016 y vicepresidente de la entidad dos veces (2009 y 2019).

Otros logros destacados de Vietnam dentro de la UIP son la organización exitosa de la 132.ª Asamblea General en 2015 en Hanoi. la conferencia temática de Asia - Pacífico sobre el Cambio Climático y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en 2017 en Ciudad Ho Chi Minh, y la IX Conferencia Mundial de Jóvenes Parlamentarios en 2023 en Hanoi.

Según el viceministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Dang Hoang Giang, la asistencia Tran Thanh Man a la UIP 152 reafirma el apoyo de Vietnam al multilateralismo y a las instituciones multilaterales, y busca promover las relaciones bilaterales con los países y los Parlamentos miembros de la UIP.

En la 152.ª Asamblea General de la UIP, se espera que el dirigente pronuncie un discurso en el que compartirá la visión de Vietnam sobre cuestiones globales y regionales, y propondrá planes de acción concretos para impulsar la cooperación interparlamentaria, contribuyendo así al mantenimiento de la paz y la estabilidad, y a la promoción del desarrollo sostenible y la prosperidad en todo el mundo, reiteró.

Además, la Asamblea Nacional de Vietnam debatirá con los Parlamentos de otros países una hoja de ruta para mejorar la eficacia de la legislación y la supervisión, y para promover la cooperación multilateral en la materialización de los objetivos comunes, informó.

En el marco de la reunión, el presidente de la AN, Tran Thanh Man, también sostendrá encuentros y contactos con líderes parlamentarios de otros países, la UIP y organizaciones internacionales, señaló.

Se trata de una oportunidad para informar a la comunidad internacional sobre los logros de desarrollo socioeconómico de Vietnam tras 40 años de Doi moi (Renovación), su visión y aspiraciones de desarrollo en la nueva era, con el objetivo de convertirse en un país en desarrollo con industria moderna y un nivel de ingresos medio-alto en 2030 y en un Estado desarrollado con altos ingresos en 2045; y para transmitir a la comunidad internacional el mensaje de política exterior ratificado en el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam./.

VNA
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