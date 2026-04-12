Política

Asamblea Nacional de Vietnam aprueba exenciones fiscales temporales sobre combustibles

La Asamblea Nacional de Vietnam aprobó por unanimidad una resolución que elimina impuestos a combustibles hasta junio de 2026, buscando estabilizar precios ante la volatilidad del mercado energético global.

La Asamblea Nacional aprueba una resolución que introduce disposiciones clave sobre el impuesto a la protección del medio ambiente, el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre la gasolina, el petróleo y el combustible para aviones el 12 de abril (Foto: VNA)
La Asamblea Nacional aprueba una resolución que introduce disposiciones clave sobre el impuesto a la protección del medio ambiente, el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre la gasolina, el petróleo y el combustible para aviones el 12 de abril (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) En una votación unánime, la Asamblea Nacional de Vietnam aprobó hoy una resolución que regula algunas políticas fiscales sobre los combustibles, incluyendo la gasolina, el diésel y el combustible de aviación, con el objetivo de estabilizar el mercado interno en un contexto de volatilidad internacional.

El texto fue respaldado por el 100% de los diputados presentes (460 votos), lo que equivale al 92% del total de legisladores. La normativa contempla ajustes en tres gravámenes clave: el impuesto de protección ambiental, el impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto especial al consumo.

Durante la sesión, el ministro de Finanzas, Ngo Van Tuan, en representación del Gobierno, presentó el informe final del proyecto, tras incorporar las recomendaciones del Comité Permanente de la Asamblea Nacional, la Comisión de Economía y Finanzas y las opiniones de los diputados.

La resolución, que estará vigente del 16 de abril al 30 de junio de 2026, establece en cero el impuesto de protección ambiental para la gasolina (excepto etanol), el diésel, el queroseno, el mazut y el combustible de aviación. Asimismo, estos productos quedarán exentos de la declaración y el pago del IVA, aunque las empresas podrán deducir el impuesto soportado en sus insumos. El impuesto especial al consumo para la gasolina también se fija en el 0%.

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La vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Nguyen Thi Hong, preside la sesión. (Foto: VNA)

El Parlamento autorizó además al Gobierno a ajustar la vigencia de la medida o modificar los niveles impositivos en casos urgentes, en función de la evolución de los precios internacionales, con la obligación de rendir cuentas ante la Asamblea Nacional en su siguiente período de sesiones.

La normativa establece que, en caso de discrepancias con otras disposiciones legales vigentes en materia tributaria, prevalecerá lo dispuesto en esta resolución. También exime a las empresas e importadores de combustibles de declarar y pagar el IVA tanto en la etapa de comercialización como en la importación.

Con esta decisión, Vietnam busca reforzar la flexibilidad de su política fiscal para hacer frente a las fluctuaciones del mercado energético global y mitigar su impacto en la economía nacional./.

VNA
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Seguridad energética

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