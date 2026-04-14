Visita del máximo dirigente vietnamita a China impulsará cooperación sustantiva bilateral

Hanoi (VNA) - La visita a China del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, reviste de una importancia estratégica y abre nuevas oportunidades de cooperación bilateral en un contexto regional e internacional marcado por crecientes incertidumbres.



Así lo afirmó Cui Shoujun, de la Academia de Relaciones Internacionales de la Universidad Renmin de China, en declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Beijing. Dijo que la visita destaca el papel clave de la diplomacia de alto nivel en las relaciones bilaterales y la elección de China como primer destino tras asumir el cargo de jefe de Estado refleja la importancia estratégica de los vínculos y reafirma la tradicional amistad de “camaradas y hermanos”.



En un contexto internacional cada vez más complejo, la visita y las reuniones de alto nivel entre ambos países contribuirán a reforzar el intercambio sobre asuntos regionales y globales, aportando a la estabilidad y la gobernanza de la seguridad internacional.



Ante el rápido desarrollo de tecnologías emergentes e industrias avanzadas, ambas naciones cuentan con amplias oportunidades para profundizar la cooperación en economía, ciencia, tecnología e industria, impulsando así el crecimiento y el empleo.



Al evaluar los puntos clave de la visita, el profesor Cui Shoujun destacó su carácter práctico y la tendencia a elevar la calidad de la cooperación. Ambos países pueden fortalecer la conexión de sus estrategias y planes de desarrollo, sentando bases para una colaboración integral.



Asimismo, con las ventajas de China en energías nuevas, fotovoltaica, almacenamiento y generación eléctrica, junto con la demanda de industrialización de Vietnam, la cooperación energética se perfila como un ámbito prioritario con beneficios concretos para ambas partes.



En cuanto a las perspectivas, el experto señaló que aún existe un amplio margen de cooperación, especialmente en energías renovables, inteligencia artificial e infraestructuras.



En particular, el impulso a la conectividad ferroviaria, la modernización de los pasos fronterizos y el fortalecimiento de los intercambios transfronterizos serán clave para mejorar la eficacia de la cooperación económica y comercial bilateral.



Respecto a las perspectivas, Cui afirmó que el potencial de cooperación entre ambos países sigue siendo amplio, especialmente en energías renovables, inteligencia artificial e infraestructuras.



El impulso a la conectividad ferroviaria, la modernización de los pasos fronterizos y el fortalecimiento de los intercambios transfronterizos serán esenciales para mejorar la eficacia de la cooperación económica y comercial bilateral.



El profesor Cui Shoujun señaló que, con la base actual de las relaciones y el liderazgo de alto nivel, la cooperación entre Vietnam y China seguirá avanzando de forma más sustancial, eficaz y profunda en el futuro./.

VNA