Política

Visita del máximo dirigente vietnamita a China impulsará cooperación sustantiva bilateral

El secretario general del PCV y presidente de Vietnam, To Lam, realiza una visita estratégica a China para fortalecer la cooperación bilateral en economía, energía, tecnología e infraestructura

Cui Shoujun, de la Academia de Relaciones Internacionales de la Universidad Renmin de China
Cui Shoujun, de la Academia de Relaciones Internacionales de la Universidad Renmin de China

Hanoi (VNA) - La visita a China del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, reviste de una importancia estratégica y abre nuevas oportunidades de cooperación bilateral en un contexto regional e internacional marcado por crecientes incertidumbres.

Así lo afirmó Cui Shoujun, de la Academia de Relaciones Internacionales de la Universidad Renmin de China, en declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Beijing. Dijo que la visita destaca el papel clave de la diplomacia de alto nivel en las relaciones bilaterales y la elección de China como primer destino tras asumir el cargo de jefe de Estado refleja la importancia estratégica de los vínculos y reafirma la tradicional amistad de “camaradas y hermanos”.

En un contexto internacional cada vez más complejo, la visita y las reuniones de alto nivel entre ambos países contribuirán a reforzar el intercambio sobre asuntos regionales y globales, aportando a la estabilidad y la gobernanza de la seguridad internacional.

Ante el rápido desarrollo de tecnologías emergentes e industrias avanzadas, ambas naciones cuentan con amplias oportunidades para profundizar la cooperación en economía, ciencia, tecnología e industria, impulsando así el crecimiento y el empleo.

Al evaluar los puntos clave de la visita, el profesor Cui Shoujun destacó su carácter práctico y la tendencia a elevar la calidad de la cooperación. Ambos países pueden fortalecer la conexión de sus estrategias y planes de desarrollo, sentando bases para una colaboración integral.

Asimismo, con las ventajas de China en energías nuevas, fotovoltaica, almacenamiento y generación eléctrica, junto con la demanda de industrialización de Vietnam, la cooperación energética se perfila como un ámbito prioritario con beneficios concretos para ambas partes.

En cuanto a las perspectivas, el experto señaló que aún existe un amplio margen de cooperación, especialmente en energías renovables, inteligencia artificial e infraestructuras.

En particular, el impulso a la conectividad ferroviaria, la modernización de los pasos fronterizos y el fortalecimiento de los intercambios transfronterizos serán clave para mejorar la eficacia de la cooperación económica y comercial bilateral.

Respecto a las perspectivas, Cui afirmó que el potencial de cooperación entre ambos países sigue siendo amplio, especialmente en energías renovables, inteligencia artificial e infraestructuras.

El impulso a la conectividad ferroviaria, la modernización de los pasos fronterizos y el fortalecimiento de los intercambios transfronterizos serán esenciales para mejorar la eficacia de la cooperación económica y comercial bilateral.

El profesor Cui Shoujun señaló que, con la base actual de las relaciones y el liderazgo de alto nivel, la cooperación entre Vietnam y China seguirá avanzando de forma más sustancial, eficaz y profunda en el futuro./.

VNA
#To Lam #China #Cui Shoujun
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