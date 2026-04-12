Política

Máximo dirigente vietnamita aboga por fortalecer y modernizar la Región Militar 1

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, asistió hoy en la provincia norteña de Thai Nguyen a la ceremonia de entrega del título de Héroe de las Fuerzas Armadas Populares a la Región Militar 1.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, entrega título de Héroe de las Fuerzas Armadas Populares a la Región Militar 1. (Foto: VNA)
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, entrega título de Héroe de las Fuerzas Armadas Populares a la Región Militar 1. (Foto: VNA)

Thai Nguyen, Vietnam (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, asistió hoy en la provincia norteña de Thai Nguyen a la ceremonia de entrega del título de Héroe de las Fuerzas Armadas Populares a la Región Militar 1.

Durante el acto, que contó con la presencia de altos dirigentes del Gobierno y de la Asamblea Nacional, el máximo dirigente vietnamita, en su calidad de secretario de la Comisión Militar Central, entregó esta alta distinción que reconoce los logros excepcionales de la unidad durante más de 80 años de trayectoria al servicio de la Patria.

También subrayó la importancia estratégica de la zona de Viet Bac, considerada la cuna de las fuerzas armadas revolucionarias y el “escudo estratégico” de la región noreste de la nación, donde se gestaron las decisiones fundamentales para el destino del país.

vnanet-potal-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-du-le-don-nhan-danh-hieu-anh-hung-llvt-nhan-dan-cua-quan-khu-1-8696028.jpg
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, visita la Región Militar 1. (Foto: VNA)


En su intervención, To Lam destacó que, en cualquier circunstancia histórica, los soldados de la Región Militar 1 han mantenido intacta la naturaleza del Ejército Popular de Vietnam y las nobles cualidades del “soldado del Tío Ho”, demostrando una lealtad absoluta al Partido y al pueblo.

Resaltó la estrecha relación entre los militares y los ciudadanos, manifestada en su participación activa en la reducción de la pobreza, la construcción de zonas rurales modernas y la respuesta ante desastres naturales.

En un contexto donde las fuerzas hostiles intentan aprovechar cuestiones étnicas y religiosas para dividir la gran unidad nacional, el mandatario instó a las tropas a permanecer vigilantes y fortalecer el "corazón del pueblo" como una base sólida de defensa desde la base.

De cara al futuro, el secretario general del Partido y presidente exigió a la Región Militar 1 profundizar en la línea de defensa nacional en la nueva era, garantizando que no se produzcan sorpresas estratégicas en ningún escenario. Las tareas prioritarias incluyen la construcción de una fuerza “élite, compacta, fuerte, revolucionaria, regular y moderna”, capaz de dominar las armas y el equipo técnico avanzado, además de mejorar la calidad de las maniobras y el combate coordinado en terrenos difíciles.

To Lam enfatizó que la unidad debe funcionar simultáneamente como un ejército de combate, de trabajo y de producción, colaborando estrechamente con las autoridades locales para frustrar cualquier intento de sabotaje contra la estabilidad política y el orden social.

El máximo dirigente de Vietnam subrayó la necesidad de edificar un comité partidista fuerte y transparente dentro de la estructura militar, combatiendo la degradación ideológica y la autoevolución.

El presidente propuso aplicar el lema de las “cinco firmezas”: política firme, disciplina firme, tecnología firme, arte militar firme y vida del soldado firme.

Al expresar su confianza en la tradición de “Lealtad, Vanguardia, Solidaridad y Victoria”, To Lam manifestó que los oficiales y soldados de la Región Militar 1, junto con los grupos étnicos de la zona de Viet Bac, superarán todos los desafíos para proteger con firmeza la soberanía nacional y contribuir a la prosperidad y felicidad del país en su nueva etapa de desarrollo./.

VNA
#To Lam #Región Militar 1 #Vietnam #Thai Nguyen #Viet Bac #Fuerzas Armadas Populares #defensa nacional #seguridad fronteriza #modernización militar 2026
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

El secretario general del PCV, To Lam, habla en la reunión de la Comisión Militar Central. (Foto: VNA)

Secretario general del PCV preside reunión de Comisión Militar Central

La Comisión Militar Central celebró hoy una reunión para examinar y aprobar contenidos adicionales y ajustes al Programa de Acción destinado a implementar la Resolución de la XII Asamblea del Partido en el Ejército y la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV).

Ver más

Inauguran en Quang Ninh el XVII Festival Nacional de Radio de Vietnam. (Foto: VNA)

Inauguran en Quang Ninh el XVII Festival Nacional de Radio de Vietnam

El XVII Festival Nacional de Radio de Vietnam fue inaugurado oficialmente este 11 de abril en la provincia norvietnamita de Quang Ninh, bajo el lema “La radio por un Vietnam fuerte y próspero”, en un evento que reafirma el papel estratégico del sector en el desarrollo del país.

El miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, (izquierda) y el secretario general del PPRL y presidente de Laos, Thongloun Sisoulith. (Fuente: VNA)

Vietnam refuerza cooperación integral con Laos y Camboya

Vietnam refuerza la cooperación con Laos y Camboya tras visita del miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, impulsando conectividad, comercio y confianza política regional.

El miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, sale del aeropuerto Techo. (Fuente: VNA)

Camboya valora visita de alto dirigente partidista vietnamita

Camboya destaca la visita del miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, como impulso a la cooperación política, económica y bilateral con Vietnam.

El miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, parte del Aeropuerto Tecno, concluyendo con éxito su visita al Reino de Camboya. (Foto: VNA)

Dirigente partidista vietnamita concluye sus visitas oficiales a Laos y Camboya

El miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, regresó junto a una delegación vietnamita de alto nivel al Aeropuerto Internacional Noi Bai, en Hanoi, la noche del 10 de abril, tras concluir sus visitas oficiales a Laos y Camboya, realizadas entre el 9 y el 10 de abril.

Celebraciones del Año Nuevo del pueblo Khmer en la pagoda Sro Lon (barrio My Xuyen, ciudad de Can Tho). (Fuente: VNA)

Premier vietnamita felicita a comunidad khmer por fiesta tradicional Chol Chnam Thmay

Vietnam es una nación unificada integrada por 54 grupos étnicos, entre los cuales la comunidad khmer, con su singular patrimonio cultural, constituye una parte inseparable, afirmó el primer ministro Le Minh Hung en una carta enviada hoy al pueblo khmer, a los funcionarios y a los monjes budistas con motivo de su tradicional festividad de Año Nuevo, el Chol Chnam Thmay.