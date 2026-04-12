Máximo dirigente vietnamita aboga por fortalecer y modernizar la Región Militar 1

Thai Nguyen, Vietnam (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, asistió hoy en la provincia norteña de Thai Nguyen a la ceremonia de entrega del título de Héroe de las Fuerzas Armadas Populares a la Región Militar 1.



Durante el acto, que contó con la presencia de altos dirigentes del Gobierno y de la Asamblea Nacional, el máximo dirigente vietnamita, en su calidad de secretario de la Comisión Militar Central, entregó esta alta distinción que reconoce los logros excepcionales de la unidad durante más de 80 años de trayectoria al servicio de la Patria.



También subrayó la importancia estratégica de la zona de Viet Bac, considerada la cuna de las fuerzas armadas revolucionarias y el “escudo estratégico” de la región noreste de la nación, donde se gestaron las decisiones fundamentales para el destino del país.



El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, visita la Región Militar 1. (Foto: VNA)



En su intervención, To Lam destacó que, en cualquier circunstancia histórica, los soldados de la Región Militar 1 han mantenido intacta la naturaleza del Ejército Popular de Vietnam y las nobles cualidades del “soldado del Tío Ho”, demostrando una lealtad absoluta al Partido y al pueblo.



Resaltó la estrecha relación entre los militares y los ciudadanos, manifestada en su participación activa en la reducción de la pobreza, la construcción de zonas rurales modernas y la respuesta ante desastres naturales.



En un contexto donde las fuerzas hostiles intentan aprovechar cuestiones étnicas y religiosas para dividir la gran unidad nacional, el mandatario instó a las tropas a permanecer vigilantes y fortalecer el "corazón del pueblo" como una base sólida de defensa desde la base.



De cara al futuro, el secretario general del Partido y presidente exigió a la Región Militar 1 profundizar en la línea de defensa nacional en la nueva era, garantizando que no se produzcan sorpresas estratégicas en ningún escenario. Las tareas prioritarias incluyen la construcción de una fuerza “élite, compacta, fuerte, revolucionaria, regular y moderna”, capaz de dominar las armas y el equipo técnico avanzado, además de mejorar la calidad de las maniobras y el combate coordinado en terrenos difíciles.



To Lam enfatizó que la unidad debe funcionar simultáneamente como un ejército de combate, de trabajo y de producción, colaborando estrechamente con las autoridades locales para frustrar cualquier intento de sabotaje contra la estabilidad política y el orden social.



El máximo dirigente de Vietnam subrayó la necesidad de edificar un comité partidista fuerte y transparente dentro de la estructura militar, combatiendo la degradación ideológica y la autoevolución.



El presidente propuso aplicar el lema de las “cinco firmezas”: política firme, disciplina firme, tecnología firme, arte militar firme y vida del soldado firme.



Al expresar su confianza en la tradición de “Lealtad, Vanguardia, Solidaridad y Victoria”, To Lam manifestó que los oficiales y soldados de la Región Militar 1, junto con los grupos étnicos de la zona de Viet Bac, superarán todos los desafíos para proteger con firmeza la soberanía nacional y contribuir a la prosperidad y felicidad del país en su nueva etapa de desarrollo./.