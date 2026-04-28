Vietnam prioriza eficiencia administrativa con reforma del aparato estatal a nivel básico

Hanoi (VNA) - Vietnam avanza con determinación en la reestructuración y simplificación de su aparato estatal para mejorar la eficiencia operativa, centrando sus esfuerzos en el fortalecimiento de los gobiernos locales y la capacitación de los cuadros a nivel de comuna.



La Asamblea Nacional de la XVI legislatura aprobó recientemente el Programa de Supervisión para 2027, el cual incluye un enfoque especial en la gestión y uso de activos públicos y sedes administrativas tras la reorganización de las unidades territoriales.



Asimismo, el Primer Ministro emitió el Plan para evaluar el primer año de funcionamiento del modelo de gobierno local de dos niveles, exigiendo informes exhaustivos de todos los ministerios y provincias antes de mayo de 2026.



Ciudadanos acuden a la ventanilla única de atención para resolver trámites relacionados con el registro civil en el barrio de Nha Trang, provincia de Khanh Hoa. (Foto: VNA)



Como parte de esta estrategia de modernización, el Gobierno impulsa la digitalización de los servicios públicos. Mediante el Despacho Oficial 33/CĐ-TTg, se instruyó al Ministerio de Seguridad Pública para finalizar el Portal Nacional de Servicios Públicos y el Sistema de Coordinación de Procedimientos Administrativos antes de que concluya abril de 2026. Esta infraestructura digital busca garantizar que los trámites para los ciudadanos se realicen de manera sincronizada y sin interrupciones, eliminando cuellos de botella burocráticos.



En el ámbito político, la dirección nacional ha declarado el 2026 como el “Año de los cuadros de base”.



El Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam enfatizó la necesidad de resolver las dificultades operativas en las comunas y distritos, fortaleciendo integralmente al personal de primera línea.



La fusión de aldeas y barrios se identifica como un paso crucial no solo para reducir el número de entidades, sino para mejorar la gobernanza comunitaria mediante una descentralización de poderes más efectiva y acorde a las realidades locales.



Para garantizar la competencia profesional en este nuevo esquema, el Ejecutivo aprobó un proyecto de capacitación específica para el período 2026-2031. El objetivo es dotar a los funcionarios municipales de habilidades modernas en pensamiento estratégico, gestión de datos, transformación digital y respuesta a políticas.



Esta formación complementará los programas regulares ya establecidos por la ley, asegurando que el personal encargado de operar el gobierno local de dos niveles posea la profesionalidad y el sentido de responsabilidad necesarios para servir a la ciudadanía con eficacia.



A nivel regional, provincias como Quang Ninh (en el norte del país) y Dong Nai (en el sur) ya ejecutan planes concretos de consolidación. Quang Ninh ha propuesto la fusión y disolución de diversas unidades administrativas y la unificación de entidades de servicios públicos bajo un modelo de autonomía financiera. Por su parte, Dong Nai gestiona la reutilización de sedes administrativas sobrantes tras la simplificación del aparato.



El Gobierno también ordenó la reestructuración del sistema de Aldeas Infantiles SOS Vietnam, transfiriendo la gestión de ocho centros y sus instituciones educativas a las autoridades locales antes del 30 de junio de 2026, con el fin de optimizar la asistencia a niños y trabajadores bajo la administración provincial./.