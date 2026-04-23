Vietnam desarrolla plan de acción para implementar estrategia de Comunidad Cultural y Social de ASEAN

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- El Ministerio del Interior de Vietnam organizó hoy una conferencia para guiar la construcción del plan de acción para el período 2026-2030, con el objetivo de implementar la estrategia de la Comunidad Cultural y Social de la ASEAN en Vietnam durante el período 2026-2035.



Esta es la segunda conferencia nacional para concretar la implementación de la Decisión No. 155/QD-TTg del Primer Ministro, que aprueba el Programa de Acción para la ejecución del Plan Estratégico de la Comunidad Cultural y Social de la ASEAN en el país (Programa 155).



Durante la conferencia, el viceministro del Interior, Cao Huy, subrayó que el Programa de Acción no solo es una tarea de política exterior, sino también un impulso para estandarizar los servicios públicos y mejorar la capacidad de gobernanza nacional.



También apunta a fortalecer la conexión con los “cuatro pilares” del desarrollo de Vietnam, incluida la innovación institucional y gobernanza, construcción de una administración pública moderna y eficiente; bienestar social; sostenibilidad y adaptación; y la preservación de la identidad cultural y la comunicación.



Según el viceministro, para concretar el plan, los ministerios, sectores y localidades deben completar lo antes posible la elaboración del Plan de Acción quinquenal para implementar el Programa 155 del Primer Ministro, a más tardar en junio de 2026.



Este plan debe garantizar la coherencia a nivel nacional, al tiempo que aprovecha las particularidades de cada región; además de asegurar su efectividad, claridad en la asignación de responsabilidades, recursos y plazos, señaló.



Los participantes escucharon informes detallados del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Secretaría de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y otros ministerios y sectores relacionados con la Comunidad Cultural y Social de la agrupación en Vietnam sobre la implementación del Plan Estratégico a nivel regional, las prioridades e iniciativas de la Comunidad Cultural y Social de la ASEAN para 2026, y el plan general de Vietnam para participar en la construcción de la Comunidad ASEAN.



También se abordaron la situación de la cooperación ASEAN y la implementación del Plan Estratégico de la Comunidad Política y de Seguridad de la ASEAN (APSC), así como algunas directrices y requisitos para los ministerios, sectores y localidades en la ejecución de los Programas de Acción.



La conferencia concluyó con el consenso de que se debe fortalecer la labor informativa y fomentar el intercambio constante de ideas para implementar soluciones adecuadas de manera oportuna.



El Ministerio del Interior, como órgano coordinador principal, se comprometió a mejorar la coordinación y brindar apoyo técnico para que las localidades implementen el programa de manera efectiva en el futuro cercano./.

VNA