Política

ASEAN y Rusia intensifican preparativos para Cumbre conmemorativa al 35 aniversario de nexos

Una delegación vietnamita, encabezada por el viceministro de Relaciones Exteriores Dang Hoang Giang, asistió a la 22ª Reunión de Altos Funcionarios (SOM) ASEAN-Rusia, efectuada del 20 al 21 de abril en la ciudad rusa de Kazán.

Representantes diplomáticas de ASEAN y Rusia en la reunión. (Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam)
Representantes diplomáticas de ASEAN y Rusia en la reunión. (Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam)

Moscú (VNA)- Una delegación vietnamita, encabezada por el viceministro de Relaciones Exteriores Dang Hoang Giang, asistió a la 22ª Reunión de Altos Funcionarios (SOM) ASEAN-Rusia, efectuada del 20 al 21 de abril en la ciudad rusa de Kazán.

En su intervención, el viceministro Dang Hoang Giang reafirmó que la ASEAN considera a Rusia como uno de sus socios más importantes, con un papel relevante para la paz, la estabilidad y el desarrollo regional.

Propuso intensificar los intercambios estratégicos de alto nivel, promover la cooperación en áreas prioritarias comunes, incluida la ciberseguridad, implementar de manera efectiva la Convención de Hanoi y ampliar la cooperación en los mecanismos liderados por la ASEAN, así como con la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) y los BRICS.

En el ámbito económico, el viceministro abogó por finalizar a la brevedad el Programa Estratégico de Economía e Inversión ASEAN-Rusia para el período 2026-2035; fortalecer la cooperación entre el bloque y la Unión Económica Euroasiática (EAEU); y estudiar medidas para facilitar el transporte y la logística de los principales productos de exportación de ambas partes, con el fin de mitigar el impacto de la distancia geográfica.

En particular, ante los crecientes desafíos para la seguridad energética regional, propuso intensificar la cooperación para garantizar un suministro energético estable y sostenible, y sugirió que la próxima Cumbre conmemorativa ASEAN-Rusia emita una declaración conjunta que reafirme el compromiso en este ámbito.

Al introducir el tema “Cooperación digital y ciudades inteligentes”, Dang Hoang Giang sugirió convertir la cooperación digital en un nuevo pilar de las relaciones ASEAN-Rusia, promoviendo proyectos piloto en gobernanza urbana inteligente, aplicaciones de IA y formación en competencias digitales.

En la reunión, se constató que las relaciones ASEAN-Rusia continúan avanzando de manera positiva en diversos ámbitos. El grado de implementación del Plan de Acción ASEAN-Rusia para el período 2021-2025 (extendido hasta finales de 2026) ha alcanzado el 82 %.

La cooperación político-seguridad se ha reforzado, mientras que la cooperación económica se impulsa mediante programas de comercio e inversión entre ASEAN y Rusia, así como entre ASEAN y la EAEU. Ambas partes también han ampliado la cooperación en energía, seguridad alimentaria, cultura, educación e intercambios entre pueblos.

Los países de la ASEAN acogieron con satisfacción la propuesta de Rusia de organizar una Cumbre conmemorativa del 35.º aniversario de las relaciones ASEAN-Rusia los días 17 y 18 de junio en Kazán, considerándola una oportunidad para generar un nuevo impulso y definir orientaciones estratégicas para los vínculos bilaterales. ASEAN y Rusia se comprometieron a coordinar estrechamente para garantizar el éxito de la cita.

Ante un contexto regional y global en rápida transformación, la reunión coincidió en la necesidad de elevar el nivel de las relaciones ASEAN-Rusia y ampliar la cooperación hacia nuevos ámbitos como la energía limpia, la transformación digital, la inteligencia artificial (IA) y las ciudades inteligentes, al tiempo que se acelera la elaboración del Plan de Acción ASEAN-Rusia para el período 2026-2030.

En esta ocasión, el viceministro Dang Hoang Giang también sostuvo un encuentro bilateral con su homólogo ruso, Andrey Rudenko, para intercambiar medidas destinadas a reforzar la coordinación entre Vietnam y Rusia en el marco de la ASEAN, implementar acuerdos bilaterales y preparar próximas visitas de alto nivel entre ambos países./.

VNA
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