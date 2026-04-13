Nueva normativa del Partido Comunista de Vietnam prioriza la gestión política e ideológica

Hanoi (VNA) – El miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y jefe de su Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas, Trinh Van Quyet, presentó hoy en esta capital los contenidos fundamentales de la Regulación número 19-QĐ/TW sobre el trabajo político e ideológico en el seno del Partido.



En el marco de la conferencia nacional para implementar la Resolución del segundo pleno del Comité Central del PCV (XIV mandato), Trinh Van Quyet subrayó que se trata de la primera normativa sistémica e integral de este tipo, la cual marca un salto en el pensamiento teórico y la determinación política para elevar la capacidad de liderazgo y la combatividad de la organización.



La nueva regulación, firmada el 8 de abril de 2026, trasciende la mera orientación para convertirse en un mandato vinculante que establece responsabilidades claras para todos los comités partidistas y militantes.



Según Trinh Van Quyet, el documento busca institucionalizar de manera exhaustiva las visiones del Partido ante las complejas fluctuaciones del entorno global y regional, pasando de un enfoque administrativo a uno de gestión basado en resultados tangibles. El objetivo estratégico es mantener la unidad ideológica y de acción, consolidar la confianza del pueblo en el sistema y despertar las aspiraciones de desarrollo nacional hacia una era de prosperidad y felicidad.



Un elemento innovador de la Regulación 19 es la adopción de un sistema de gestión moderno que incluye criterios de evaluación cuantificables y medibles, tomando como referencia principal la satisfacción de la ciudadanía.



La normativa se estructura en 5 capítulos y 16 artículos que abarcan desde el fortalecimiento de la ética revolucionaria hasta la prevención activa de la degradación ideológica y el fenómeno de “autotransformación”.



El texto reafirma las “cuatro firmezas” políticas señaladas por el secretario general To Lam: la lealtad al marxismo-leninismo y al pensamiento de Ho Chi Minh, la meta de la independencia nacional y el socialismo, la política de renovación y los principios organizativos del Partido.



En la era digital, el trabajo ideológico se redefine como una labor de “gestión, orientación y formación de la percepción”, superando la comunicación tradicional unidireccional.



Van Quyet enfatizó la necesidad de aplicar de forma masiva la inteligencia artificial, el procesamiento de datos masivos (Big Data) y el análisis predictivo en el ciberespacio para que el Partido pase de una actitud reactiva a una de pronóstico proactivo, liderazgo y control. Esta transformación digital permitirá identificar y neutralizar informaciones tóxicas y puntos de vista hostiles, garantizando que el Partido mantenga siempre la iniciativa en el frente ideológico.



En cuanto a las responsabilidades, la normativa establece que los jefes de los comités partidistas asumen la responsabilidad directa y más alta, sin que existan “zonas seguras” en caso de negligencia. Cada militante debe actuar como un “soldado de vanguardia”, promoviendo los logros de la renovación y combatiendo activamente las tesis erróneas. El cumplimiento de esta regulación no será opcional, sino una tarea política obligatoria que se integrará como criterio vinculante en la evaluación de cuadros para su promoción, nombramiento y planificación de carrera.



Para asegurar una implementación efectiva, Van Quyet instó a los comités partidistas de todos los niveles a internalizar estos requisitos como una conciencia propia y evitar el cumplimiento formalista.



Subrayó que lo que se puede medir, se puede controlar, y que solo una evaluación real generará cambios reales. El objetivo final es convertir el trabajo político e ideológico en la base espiritual sólida y la fuerza motriz que permita a cada célula del Partido fortalecerse desde su raíz, liderando con éxito al país hacia nuevos hitos de desarrollo en su etapa de modernización./.

VNA