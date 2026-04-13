Máximo dirigente de Vietnam preside designación de líderes clave para el mandato 2025-2030

Hanoi VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, presidió hoy en Hanoi la ceremonia de anuncio de las decisiones del Buró Político relativas a la designación de dirigentes de los órganos partidistas centrales para el mandato 2025-2030.



Durante el acto, se formalizaron los nombramientos de los integrantes de la Comisión Militar Central, la Comisión Central de Seguridad Pública, así como de los comités del Partido en los órganos centrales y en el Frente de la Patria y las organizaciones de masas.

La ceremonia contó con la presencia de Tran Cam Tu, miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado, junto a altos responsables de órganos de asesoramiento y departamentos estratégicos.

De acuerdo con las decisiones anunciadas por Bui Thi Quynh Van, subjefa de la Comisión de Organización del Comité Central, To Lam fue reelegido como secretario de la Comisión Militar Central.

En tanto, el general Phan Van Giang, miembro del Buró Político, viceprimer ministro y titular de Defensa, continuará como subsecretario de este órgano.

Por su parte, el general Luong Tam Quang, también miembro del Buró Político y ministro de Seguridad Pública, fue ratificado como secretario de la Comisión Central de Seguridad Pública, mientras que el teniente general Le Quoc Hung, viceministro de esa cartera, asumirá como subsecretario.



Asimismo, Tran Cam Tu fue reelegido secretario del Comité del Partido de los órganos centrales, y Bui Thi Minh Hoai encabezará el comité partidista del Frente de la Patria y las organizaciones de masas a nivel central.



En su intervención, To Lam subrayó la importancia de estos organismos en el fortalecimiento de la capacidad de liderazgo y combate del Partido, así como su papel directo en la preservación de la paz y la estabilidad para el desarrollo nacional.



El dirigente instó a los nuevos responsables a mantener una lealtad absoluta a los ideales del Partido y a cumplir estrictamente los principios de organización y vida partidista. Asimismo, enfatizó que estos órganos deben ser ejemplo de integridad, ética y estilo de trabajo, priorizando en todo momento los intereses de la nación y del pueblo.



También destacó la necesidad de reforzar la construcción partidista dentro de cada unidad, preservar la disciplina y elevar la calidad de la autocrítica y la crítica. En este sentido, llamó a evaluar a los cuadros de manera objetiva y justa, promoviendo a quienes demuestren iniciativa, responsabilidad y compromiso con el bien común, al tiempo que se combate con firmeza la corrupción y las desviaciones ideológicas.



“La asignación de tareas por parte del Partido es una muestra de confianza. El pueblo no solo escucha lo que decimos, sino que observa lo que hacemos”, afirmó.



En representación de los dirigentes designados, el general Phan Van Giang expresó su compromiso de concretar las directrices del máximo líder mediante planes de acción específicos. Aseguró que los comités trabajarán con unidad y transparencia para implementar con éxito la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido.



Reafirmó, además, la determinación de construir fuerzas armadas y policiales revolucionarias, regulares, de élite y modernas, así como de fortalecer el papel del Frente de la Patria en la movilización de la gran unidad nacional, con el objetivo de consolidar y desarrollar un Vietnam fuerte y próspero en la nueva era./.