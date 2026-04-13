Abordan temas socioeconómicos en conferencia nacional de implementación de la Resolución del PCV

Hanoi (VNA)- El miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y jefe de su Comisión de Políticas y Estrategias, Nguyen Thanh Nghi, ofreció hoy detalles del Plan de desarrollo socioeconómico, finanzas nacionales, préstamo y pago de deuda pública e inversión pública a mediano plazo para el quinquenio 2026-2030, vinculado a la meta del crecimiento de "dos dígitos".



En el marco de la Conferencia nacional para estudiar, comprender e implementar la Resolución del segundo pleno del Comité Central del Partido del XIV mandato, el funcionario brindó información acerca de la Conclusión No. 18-KL/TW, emitida el 2 de abril de 2026 por el Comité Central del PCV del XIV mandato sobre dicho plan.



Al enfatizar que la situación mundial en el período 2021-2025 estuvo marcado por la combinación de oportunidades y desafíos—siendo estos últimos los predominantes—, Thanh Nghi señaló que, gracias a la participación drástica de todo el sistema político, el Partido, el pueblo y el ejército bajo el liderazgo cercano del Partido; la supervisión y acompañamiento de la Asamblea Nacional; y la dirección decisiva, flexible y eficaz del Gobierno, el Primer Ministro, los ministerios y las localidades, Vietnam sigue logrando hitos integrales, materializando y superando 22 de los 26 indicadores socioeconómicos principales de la etapa.



Destacó que la macroeconomía se mantuvo básicamente estable, se aseguraron los grandes equilibrios y el crecimiento se recuperó con fuerza logrando resultados relativamente altos. En particular, el Producto Interno Bruto (PIB) en 2025 aumentó un 8,02%, con un promedio del 6,2% en el período 2021-2025.



La escala de la economía vietnamita creció de 346 mil millones de dólares en 2020 a 514 mil millones de dólares en 2025, subiendo 5 posiciones hasta ocupar el puesto 32 a nivel mundial; el PIB per cápita del año pasado alcanzó los 5.026 dólares. La inflación, el déficit presupuestario estatal y los indicadores de deuda pública fueron controlados; el sistema de infraestructura se desarrolló de manera sincronizada y moderna; se garantizó el bienestar social y se elevó el nivel de vida de la población, mientras se fortalecieron la defensa, la seguridad, las relaciones exteriores y la integración internacional.



Sin embargo, según Thanh Nghi, los cimientos macroeconómicos aún no son plenamente sólidos; la productividad, calidad, eficiencia y competitividad de la economía no son altas; la ciencia, tecnología, innovación y transformación digital aún no contribuyen lo suficiente al crecimiento; faltan mecanismos y políticas fuertes para atraer recursos y la ejecución organizativa aún no está a la altura de las exigencias del desarrollo.



Al entrar en la etapa 2026-2030, la situación mundial presenta evoluciones complejas e impredecibles que afectan directamente la ejecución de los objetivos de desarrollo de Vietnam. Sobre esta base, el Comité Central del PCV acordó las metas e indicadores para alcanzar un crecimiento económico de dos dígitos. El objetivo es un desarrollo rápido y sostenible para que en 2030 Vietnam sea un país en desarrollo con una industria moderna e ingresos medios-altos y se sitúe entre las 30 economías más importantes del mundo. Para ello, se requiere esfuerzos para lograr un crecimiento promedio del PIB del 10% anual o superior, en paralelo con el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, el control de la inflación y la garantía de los grandes equilibrios.



La Conclusión define 4 grupos de perspectivas rectoras y 4 grupos de tareas y soluciones principales sobre desarrollo socioeconómico; finanzas nacionales; préstamo y pago de deuda pública; e inversión pública a mediano plazo. Entre ellas, las tareas socioeconómicas incluyen contenidos clave como: renovar la gobernanza y ejecución, perfeccionar las instituciones, transformar el modelo de crecimiento, crear avances en la ciencia y tecnología, fomentar la innovación y la transformación digital, desarrollar empresas y nuevos modelos económicos, y garantizar la estabilidad macroeconómica.



También se exige construir y desarrollar una cultura vietnamita avanzada e imbuida de la identidad nacional, modernizar la educación universal, atraer el talento, desarrollar una infraestructura integral y moderna, así como impulsar la urbanización.



El grupo de tareas sobre finanzas nacionales se centra en la gestión eficiente del presupuesto estatal, la construcción de un sistema tributario moderno y transparente, y la explotación de nuevas fuentes de ingresos. En cuanto a la deuda pública, se enfatiza la garantía de la seguridad financiera nacional, el fortalecimiento de la gestión de riesgos y la transparencia en la movilización de capital.



Respecto a la inversión pública a mediano plazo, se exige una asignación de capital concentrada y focalizada, evitando la dispersión; se busca reducir al menos un 30% el número de proyectos en comparación con el período anterior, utilizando la inversión pública como motor para atraer la inversión privada y combatiendo las pérdidas y el despilfarro.



Para que esta Conclusión se traduzca pronto en resultados. los organismos del sistema político, los niveles, sectores y localidades deben actuar con proactividad, urgencia y flexibilidad en su implementación; fortalecer la inspección y supervisión; potenciar el rol de los líderes y fomentar la participación de la comunidad empresarial y del pueblo para cumplir con éxito el objetivo de desarrollo rápido, sostenible y el crecimiento de "dos dígitos", propuso Thanh Nghi./.

VNA