Política

Refuerzan la inspección, supervisión y disciplina dentro del Partido

El miembro del Buró Político y jefe de la Comisión del Control Disciplinario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Sy Thanh, presentó hoy un informe sobre los contenidos nuevos y esenciales de la Resolución No. 05-NQ/TW y del Reglamento No. 21-QD/TW sobre el trabajo de inspección, supervisión y disciplina del Partido.

El miembro del Buró Político y jefe de la Comisión del Control Disciplinario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Sy Thanh. (Fuente: VNA)
El miembro del Buró Político y jefe de la Comisión del Control Disciplinario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Sy Thanh. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- El miembro del Buró Político y jefe de la Comisión del Control Disciplinario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Sy Thanh, presentó hoy un informe sobre los contenidos nuevos y esenciales de la Resolución No. 05-NQ/TW y del Reglamento No. 21-QD/TW sobre el trabajo de inspección, supervisión y disciplina del Partido.

En el marco de la Conferencia Nacional para estudiar, comprender e implementar la Resolución del segundo pleno del Comité Central del Partido del XIV mandato, Sy Thanh destacó la importancia de ambos documentos.

Señaló que la Resolución 05 “define claramente” el papel del trabajo de inspección, supervisión y disciplina del Partido como una de las funciones de liderazgo clave, así como una herramienta para controlar el poder, contribuyendo a mantener la disciplina y garantizar la implementación seria y efectiva de las directrices del Partido.

La resolución establece como objetivo mejorar la calidad, eficacia y eficiencia de la inspección y supervisión vinculada al control del poder; prevenir y frenar la corrupción, el despilfarro, las prácticas negativas, los “intereses grupales” y la degradación política, ética y de estilo de vida; así como las manifestaciones de “autoevaluación” y “autotransformación”, contribuyendo a construir un Partido y un sistema político íntegros y fuertes, y fomentar la capacidad de liderazgo y combate, la unidad y la cohesión en el seno de la organización.

Para lograr estos objetivos, la Resolución propone seis grupos de tareas y medidas clave, enfocándose en transformar significativamente la conciencia y responsabilidad de los comités, las organizaciones del Partido y los militantes; perfeccionar el sistema de normas; e innovar en los métodos de inspección y supervisión vinculados al control del poder.

Cabe destacar la exigencia de reforzar la supervisión de las organizaciones y militantes del Partido, especialmente de los funcionarios bajo la gestión del comité partidista; promover la responsabilidad ejemplar de los líderes; y fomentar la autoinspección y la autovigilancia desde las células del Partido.

En cuanto al Reglamento No. 21-QD/TW, que consta de siete capítulos y 35 artículos, este documento se basa en el Reglamento No. 296-QD/TW, incorporando además nuevos contenidos para garantizar la coherencia con las disposiciones del Comité Central y la legislación nacional.

Entre sus aspectos más destacados se encuentran la definición del mecanismo de coordinación entre la Comisión de Control Disciplinario y organismos como la policía, el ejército, la inspección, la auditoría, la fiscalía y los tribunales; la inclusión de principios sobre organización, funciones y competencias de la Comisión en todos los niveles; la ampliación de competencias en la aplicación de sanciones disciplinarias; y la mejora de las normas sobre la resolución de denuncias.

El reglamento también detalla las competencias para atender apelaciones disciplinarias en todos los niveles, desde la base hasta el nivel central, asegurando consistencia, rigor y fortaleciendo la responsabilidad de las organizaciones del Partido en la ejecución de sanciones y resolución de quejas.

Sy Thanh instó a los comités y organizaciones del Partido a implementar de manera urgente y amplia la resolución, llegando hasta cada célula y militante; y a desarrollar programas y planes de acción concretos, con cronogramas claros y responsabilidades definidas, vinculados a la evaluación de los comités y líderes.

Asimismo, se debe continuar revisando y perfeccionando los reglamentos y procedimientos de inspección y supervisión para garantizar su coherencia con las nuevas disposiciones; coordinar proactivamente con los órganos competentes; y mejorar la eficacia en el cumplimiento de sus funciones.

De manera particular, se requiere que la inspección y supervisión se enfoquen en la prevención con antelación y desde la distancia; controlar el poder durante su ejercicio; detectar oportunamente riesgos de violaciones y evitar que se acumulen en infracciones mayores; y sancionar firmemente la evasión o eludir responsabilidades.

Con un alto compromiso político y la participación coordinada de todo el sistema, se espera que el trabajo de inspección, supervisión y disciplina del Partido continúe avanzando de manera decisiva, convirtiéndose en una herramienta eficaz para mantener la disciplina, fortalecer la confianza del pueblo y construir un Partido íntegro y sólido en todos los aspectos./.

VNA
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