Fortalecen liderazgo del Partido en lucha contra corrupción y prácticas negativas en la nueva etapa

Hanoi (VNA) – El miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y jefe de su Comisión de Asuntos Internos, Le Minh Tri, presentó un informe temático sobre el fomento del liderazgo del PCV en la lucha contra la corrupción, el desperdicio y las prácticas negativas en la nueva etapa, durante una conferencia nacional para estudiar, comprender e implementar la Resolución del segundo pleno del Comité Central del Partido del XIV mandato.



Le Minh Tri destacó que, tras 20 años de aplicación de la Resolución del tercer pleno del Comité Central del Partido del X mandato, el trabajo de prevención y combate de la corrupción, el desperdicio y las prácticas negativas se ha llevado a cabo con perseverancia, decisión, de manera integral, sin “zonas prohibidas” ni excepciones. Los resultados alcanzados son significativos, contribuyendo a consolidar un Partido y un sistema político íntegros y fuertes, mantener la estabilidad política, impulsar el desarrollo socioeconómico y reforzar la confianza del pueblo, resaltó.



El movimiento de lucha contra la corrupción ha recibido gran apoyo y confianza de la ciudadanía, dijo y precisó que la coordinación en la disciplina del Partido, la administración estatal y la sanción penal, junto con la promulgación de cinco regulaciones sobre control del poder y prevención de la corrupción en la gestión de personal, supervisión, auditorías, investigaciones, enjuiciamiento y administración de bienes públicos, ha registrado avances significativos.



Al cierre del mandato del XIII Congreso, el Buró Político emitió varias resoluciones y conclusiones clave, como la Resolución 57 sobre ciencia, tecnología e innovación; la Resolución 66 sobre renovación del trabajo legislativo; la Resolución 68 sobre desarrollo de la economía privada; y las conclusiones 77, 182 y 218, dirigidas a resolver obstáculos en proyectos relacionados con tierras y a sancionar irregularidades. Estas resoluciones están siendo propuestas para su adopción como resoluciones especiales del Parlamento, con el fin de aplicar rápidamente las directrices del Partido.



El Buró Político ha subrayado que la lucha contra la corrupción debe ir de la mano con la prevención del desperdicio. La iniciativa de resolver de manera definitiva 12 proyectos deficientes y con pérdidas prolongadas del sector de Industria y Comercio ha demostrado su efectividad. A partir de esta experiencia, las conclusiones 77, 182 y 218 se aplican a nivel nacional.



Señaló que el Secretario General del PCV también ha ordenado revisar y resolver proyectos rezagados o con riesgo de pérdidas y desperdicio, responsabilizando a los secretarios de los comités provinciales y municipales, y coordinando con la Corte Popular Suprema para gestionar la recuperación de bienes en casos de corrupción.



Reiteró que la Resolución 04 del segundo pleno del Comité Central del PCV destaca cinco lecciones clave: la lucha contra la corrupción debe acompañar el desarrollo económico y social, apoyando un crecimiento de dos dígitos y el cumplimiento de los objetivos estratégicos hasta 2045. El objetivo es prevenir, controlar, frenar y erradicar la corrupción, el desperdicio y las prácticas negativas; fortalecer un Partido y un sistema político íntegros y sólidos; reforzar la confianza del pueblo; y promover un desarrollo económico estable y sostenible.



Una innovación de la Resolución es el enfoque de sancionar con rigor, pero con humanidad, objetividad y sin “zonas prohibidas”, priorizando la recuperación de bienes y fomentando la reparación de daños, al tiempo que protege a quienes innovan y se arriesgan de manera responsable. Ciencia, tecnología, innovación, transformación digital y economía privada se reconocen como motores de desarrollo, con control de riesgos y tolerancia ante fracasos razonables, junto con sanciones estrictas para actos de corrupción, desperdicio y prácticas negativas.



La resolución propone enmendar el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal para exonerar penalmente a quienes generan pérdidas por innovar en beneficio común, priorizando medidas civiles, económicas y administrativas antes de la penalización. La estrategia de pasar de “combatir” a “prevenir desde la raíz” se concreta en cuatro principios: “no desear” corrupción, mediante educación y cultura de integridad; “no poder”, gracias a mecanismos transparentes; “no atreverse”, mediante control del poder y sanciones; y “no necesitar”, a través de políticas de incentivos adecuadas. El enfoque central es perfeccionar el marco legal, fomentar la cultura de integridad, controlar el poder, desarrollar un equipo de funcionarios competente y confiable, y sancionar a quienes actúen de forma burocrática o corrupta. Se enfatiza la reforma administrativa, la aplicación de ciencia y tecnología, la transparencia en activos e ingresos, políticas de incentivos y rendición de cuentas para prevenir corrupción y desperdicio.



La Resolución también exige un cambio radical hacia la eficiencia y ahorro en la sociedad, con mejor gestión de finanzas, bienes públicos, proyectos pendientes, programas nacionales y estándares técnicos y económicos.



En cuanto a responsabilidades, los comités y dirigentes deben liderar directamente la prevención de corrupción y desperdicio, y promover la detección y resolución oportuna de irregularidades, movilizando a todo el sistema político y la población.



Para su implementación, el Buró Político ha establecido un plan con ocho tareas prioritarias y 114 acciones concretas para provincias, ciudades y organismos centrales, con plazos y productos definidos. Los comités deben ejecutar, supervisar y evaluar periódicamente los avances.



La Resolución 04 se considera un “manifiesto” del Partido para la lucha decidida y perseverante contra el “enemigo interno” en esta nueva etapa, fortaleciendo un Partido y un sistema político íntegros y eficaces, al servicio del pueblo y del desarrollo socioeconómico, según la dirección del secretario general del PCV y jefe de Estado, To Lam./.

VNA