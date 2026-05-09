Visita del líder vietnamita abre nueva etapa de relaciones más profundas con India y Sri Lanka

Hanoi (VNA) – Las visitas de Estado del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a India del 5 al 7 de mayo y a Sri Lanka del 7 al 8 del presente mes lograron resultados integrales de gran significado estratégico y valor práctico, contribuyendo a elevar el papel y la posición de Vietnam en Asia del Sur y el mundo, además de abrir una nueva etapa de relaciones más profundas, eficaces y amplias con ambos países, afirmó el canciller Le Hoai Trung.

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En declaraciones a la prensa, Hoai Trung describió las visitas como especialmente importantes e históricas, realizadas en un momento significativo, cuando Vietnam e India celebran el décimo aniversario de su Asociación Estratégica Integral y apenas un mes después de que el máximo dirigente vietnamita asumiera su nuevo cargo. En el caso de Sri Lanka, esta fue la visita de más alto nivel realizada por un líder vietnamita desde el establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.

​Las visitas dejaron resultados sustanciales. Vietnam e India acordaron elevar sus vínculos a una Asociación Estratégica Integral Reforzada, mientras que Vietnam y Sri Lanka elevaron sus relaciones al nivel de Asociación Integral, creando nuevos marcos políticos destinados a fortalecer la confianza y el entendimiento mutuos.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, asiste al Foro Empresarial Vietnam-India. (Foto: VNA)

Más de 50 documentos de cooperación firmados con India y 11 con Sri Lanka reflejan el firme compromiso de todas las partes y se espera que impulsen significativamente las relaciones bilaterales.

​Los líderes de Vietnam, India y Sri Lanka también debatieron medidas para fortalecer los vínculos entre el Partido Comunista de Vietnam y los partidos gobernantes de ambos países, así como la cooperación parlamentaria y los intercambios pueblo a pueblo.

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Según el canciller, las orientaciones estratégicas destinadas a eliminar obstáculos, ampliar mercados y fortalecer la conectividad económica, la inversión, la infraestructura, la ciencia y la tecnología, la innovación y las cadenas de suministro recibieron especial atención de los dirigentes, con propuestas de cooperación muy concretas.

Las partes también reafirmaron su determinación de profundizar aún más la cooperación en defensa y seguridad, al tiempo que identificaron la economía y la ciencia y tecnología como nuevos pilares de cooperación, junto con programas y planes prácticos para fortalecer la colaboración en educación y formación.

Con India, los resultados de la visita elevaron las relaciones bilaterales a un nuevo nivel, abriendo un enorme potencial de cooperación en seguridad y defensa, comercio e inversión, ciencia y tecnología, educación y formación, cultura e intercambios entre pueblos, lo que promete inaugurar una “era dorada” en los vínculos bilaterales.

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El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, firma el libro de visitas en Sri Lanka. (Foto: VNA)

En cuanto a Sri Lanka, ambas partes se comprometieron a fortalecer aún más la amistad y la cooperación, construir un alto nivel de confianza política y ampliar la colaboración de manera integral y sustancial en todos los sectores. También acordaron incrementar el comercio bilateral hasta quintuplicar su nivel actual en los próximos años. La reciente estabilización económica de Sri Lanka también ha creado nuevas oportunidades en comercio, minerales, manufactura, puertos marítimos y otros sectores.

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En medio de una creciente incertidumbre y volatilidad global, To Lam y los líderes de los dos países coincidieron en la necesidad de fortalecer la coordinación estrecha y el apoyo mutuo sobre la base del respeto al derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, al tiempo que promueven el multilateralismo.

Hoai Trung subrayó que las visitas representan una implementación concreta de la política exterior de Vietnam basada en la independencia, la autodeterminación, la paz, la amistad, la cooperación y el desarrollo, así como en la diversificación y multilateralización de las relaciones exteriores, incluyendo los esfuerzos por profundizar los lazos con amigos tradicionales y fortalecer las relaciones con socios importantes y estratégicos en la región Asia-Pacífico.​

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el presidente de Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, presencian el intercambio de documentos de cooperación entre ambos países. (Foto: VNA)

Señaló que, en el próximo período, Vietnam trabajará estrechamente con India y Sri Lanka para implementar de manera eficaz los acuerdos de alto nivel y los documentos firmados, al tiempo que eliminará activamente los obstáculos y barreras a la cooperación para lograr resultados más tangibles y medibles.

La cooperación con India se centrará en la conectividad económica, el comercio, la inversión, el desarrollo de infraestructura estratégica, la logística y las cadenas de suministro, la ciencia y tecnología, la innovación, la cultura y el turismo. Con Sri Lanka, las áreas prioritarias incluyen infraestructura, telecomunicaciones, agricultura de alta tecnología, pesca, transición verde y turismo, especialmente el turismo espiritual./.

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