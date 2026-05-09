Avances decisivos en los pilares de cooperación Vietnam - India

Hanoi (VNA)- La visita de Estado del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a la India del 5 al 7 de mayo marcó un hito histórico y abrió una nueva etapa en las relaciones bilaterales entre ambos países.

Se trató de la primera visita de Estado a la India realizada por un dirigente vietnamita que ocupa simultáneamente los cargos de Secretario General del Partido y Presidente del país. El viaje tuvo lugar poco después del exitoso XIV Congreso Nacional del Partido y la consolidación de los principales cargos de liderazgo en Vietnam, reflejando la importancia estratégica que Hanoi concede a sus vínculos con Nueva Delhi.

Durante las reuniones de alto nivel, ambas partes reafirmaron la sólida base de las relaciones Vietnam–India, sustentadas en la confianza política, el respeto mutuo y una visión estratégica compartida. India fue uno de los primeros países con los que Vietnam estableció una Asociación Estratégica Integral (2016), y en la última década la cooperación bilateral ha experimentado un crecimiento sostenido en numerosos ámbitos.

Vietnam e India comparten objetivos de desarrollo a largo plazo. Mientras India impulsa la Visión Viksit Bharat 2047 para convertirse en una nación desarrollada, Vietnam aspira a transformarse en un país industrializado de renta media alta para 2030 y en una economía desarrollada de altos ingresos para 2045. Sobre esa base, ambos países acordaron elevar sus vínculos al nivel de Asociación Estratégica Integral Reforzada, guiada por el espíritu de “compartir visión, convergencia estratégica y cooperación sustancial”.

En un discurso pronunciado ante el Consejo Indio de Asuntos Mundiales, To Lam expresó su confianza en que la nueva etapa de cooperación permitirá fortalecer aún más los lazos políticos, económicos y humanos entre los dos países, contribuyendo también a la paz, estabilidad y prosperidad regional y global.

La exembajadora india en Vietnam, Preeti Saran, destacó que la voluntad política de los líderes y la convergencia de intereses estratégicos han sido factores esenciales para mantener el desarrollo positivo de las relaciones bilaterales durante la última década.

El secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, asiste y pronuncia un discurso en el Foro de Innovación Vietnam–India. Foto: VNA

La cooperación económica fue uno de los ejes centrales de la visita. Ambas partes acordaron impulsar el comercio bilateral de manera equilibrada y mutuamente beneficiosa, con el objetivo de alcanzar los 25 mil millones de dólares en 2030.

Los líderes coincidieron en facilitar el acceso de productos a sus respectivos mercados, fortalecer las cadenas de suministro y acelerar la revisión del Acuerdo de Comercio de Mercancías ASEAN–India. Asimismo, acordaron ampliar las inversiones en sectores estratégicos como alta tecnología, transporte, logística, energías renovables, agricultura inteligente, vehículos eléctricos, tecnologías de la información, salud, turismo y servicios.

En el Foro Empresarial Vietnam–India, To Lam reafirmó el compromiso de Vietnam de garantizar los derechos e intereses legítimos de los inversionistas y de mantener un entorno empresarial transparente y competitivo. Señaló que Vietnam aspira no solo a atraer inversiones, sino también a convertirse en un destino de desarrollo sostenible para las empresas extranjeras.

El máximo dirigente de Vietnam y el primer ministro anfitrión Narendra Modi coincidieron en convertir La ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital en motores clave de la nueva etapa de relaciones entre ambos países.

Ambas partes acordaron ampliar la cooperación en semiconductores, inteligencia artificial, tecnologías de la información, 6G, energía nuclear con fines pacíficos y explotación de minerales esenciales. También se planteó el desarrollo de ecosistemas de innovación conjuntos, centros de investigación y proyectos tecnológicos compartidos.

El Foro de Innovación Vietnam–India, celebrado en el marco de la visita, fue considerado un paso estratégico para fortalecer la cooperación tecnológica y el desarrollo de recursos humanos de alta calidad.

Durante el evento, el mandatario propuso avanzar hacia una Asociación Digital Vietnam–India y promover modelos de “co-investigación, co-desarrollo y co-producción” para crear productos tecnológicos con marca conjunta y presencia en las cadenas globales de valor.

El secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, en la Bolsa Nacional de Valores de India (NSE). Foto: VNA

El ministro vietnamita de Ciencia y Tecnología, Vu Hai Quan, valoró positivamente los resultados alcanzados en materia de innovación y transformación digital, subrayando que numerosos centros de investigación, universidades y empresas de ambos países firmaron nuevos acuerdos de cooperación.

Además de la economía y la tecnología, la cooperación en defensa y seguridad continúa siendo uno de los pilares estratégicos de las relaciones bilaterales. También se ampliaron los intercambios en educación, turismo y contacto entre pueblos.

Uno de los avances más destacados ha sido la conectividad aérea. Si en 2016 no existían vuelos directos entre ambos países, actualmente operan cerca de 100 vuelos semanales, impulsando el comercio, el turismo y los intercambios culturales y académicos.

Durante la visita, To Lam presenció además la firma de numerosos acuerdos de cooperación en áreas como ciencia y tecnología, minerales esenciales, salud, turismo, cultura, finanzas, ciberseguridad y cooperación local.

La dimensión histórica y cultural también ocupó un lugar importante en la agenda. El dirigente vietnamita y la delegación de alto nivel rindieron homenaje a Mahatma Gandhi y al Presidente Ho Chi Minh en New Delhi, resaltando los profundos lazos históricos y espirituales entre ambos pueblos.

En encuentros con la comunidad vietnamita en India, To Lam destacó el papel de los vietnamitas residentes en el exterior como “embajadores populares”, llamados a fortalecer la amistad bilateral, preservar la identidad cultural y promover el entendimiento mutuo.

La visita reafirmó la determinación de Vietnam e India de profundizar sus nexos, fortalecer la confianza política y ampliar la cooperación en todos los ámbitos, orientándose hacia un futuro sostenible y de beneficio mutuo.

Asimismo, constituye una clara manifestación de la política exterior del Partido y del Estado de Vietnam en la nueva era, basada en la independencia, la autodeterminación, la autosuficiencia, la paz, la amistad, la cooperación y el desarrollo, así como en la diversificación y multilateralización de las relaciones exteriores y el compromiso responsable con la comunidad internacional./.

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Đặng Thu Trang