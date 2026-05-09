Política

Vietnam y la UE: una asociación profunda orientada al futuro

Vietnam y la UE fortalecen su Asociación Estratégica Integral, ampliando cooperación en comercio, energía, innovación y transformación digital.

Delegados participantes en la cita (Foto: VNA)
Delegados participantes en la cita (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- La Delegación de la Unión Europea (UE) en Vietnam celebró la noche del 8 de mayo en Hanoi el Día de Europa 2026.

En su discurso inaugural, el embajador de la UE en Vietnam, Julien Guerrier, afirmó que durante décadas Vietnam y la UE han construido una asociación profunda y orientada al futuro. Desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la UE (EVFTA en inglés) en 2020, el comercio bilateral ha aumentado más de un 50%.

Actualmente, la UE es uno de los principales proveedores de asistencia oficial para el desarrollo (AOD) de Vietnam a través de la estrategia Global Gateway y de la Asociación para una Transición Energética Justa (JETP).

El diplomático reiteró el compromiso de la UE de acompañar a Vietnam en su objetivo de convertirse en una economía desarrollada para 2045 y alcanzar emisiones netas cero para 2050, garantizando además la seguridad energética frente a las incertidumbres globales.

Según Julien Guerrier, el año 2026 marca un hito histórico en las relaciones bilaterales, ya que la visita del presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, en enero pasado elevó oficialmente los vínculos entre ambas partes al nivel de Asociación Estratégica Integral.

La UE reafirmó su compromiso de seguir siendo un socio estable de Vietnam, proporcionando capital y tecnología en sectores estratégicos para el futuro como semiconductores, inteligencia artificial (IA), telecomunicaciones, infraestructura energética y transporte.

Dentro de la ASEAN, Vietnam es considerado uno de los países pioneros con más acuerdos firmados con la UE. El bloque europeo también reiteró que continuará siendo “un socio inversor para el desarrollo a largo plazo de Vietnam”.

vnanet-potal-quan-he-viet-nam-eu-dang-tran-day-tiem-nang-but-pha-8749978.jpg
La viceministra de Relaciones Exteriores, Le Thi Thu Hang, interviene en la cita (Foto: VNA)

En representación del Gobierno vietnamita, la viceministra de Relaciones Exteriores, Le Thi Thu Hang, destacó que tras más de 35 años de fortalecimiento de vínculos, las relaciones Vietnam-UE poseen un enorme potencial de crecimiento.

Pese a los desafíos globales, la UE mantiene su posición como uno de los principales socios comerciales e inversionistas de Vietnam, mientras que el país indochino continúa siendo el mayor socio comercial de la UE dentro de la ASEAN. Después de cinco años de implementación del EVFTA, el comercio bilateral ha registrado un crecimiento promedio del 10% anual.

La viceministra calificó 2026 como un año decisivo y de gran valor simbólico, celebrando que los compromisos de elevar las relaciones bilaterales se hayan traducido rápidamente en acciones concretas, como el primer Foro Empresarial y de Inversión UE-Vietnam celebrado en marzo de 2026, que reunió a más de 800 participantes.

En un contexto internacional marcado por numerosas incertidumbres, g reafirmó que Vietnam concede gran importancia al fortalecimiento de las relaciones con la UE.
Destacó que ambas partes cuentan con el potencial necesario para impulsar avances en áreas estratégicas de la nueva era, como ciencia y tecnología, innovación, transición verde y transformación digital, contribuyendo así al mantenimiento de la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible a nivel global./.

VNA
#Unión Europea #EVFTA #Asociación Estratégica Integral #comercio bilateral
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Noticias relacionadas

El ministro vietnamita de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, se reúne con el viceprimer ministro y canciller de Laos, Thongsavan Phomvihane. (Fuente: VNA)

Vietnam da nuevo impulso a sus relaciones con la ASEAN y la UE

El ministro vietnamita de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, realizó una serie de actividades diplomáticas bilaterales con socios de la ASEAN y la Unión Europea (UE), con motivo de la 25.ª Reunión de Cancilleres ASEAN–UE (AEMM), celebrada el 28 de abril en la capital de Brunéi.

El miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, en el evento. (Fuente: VNA)

Vietnam respalda una cooperación ASEAN-UE más sólida, integral, práctica y eficaz

Vietnam y la ASEAN conceden gran importancia a su asociación con la Unión Europea (UE) y apoyan el fortalecimiento de una cooperación más sólida, integral, práctica y eficaz entre ambos bloques, afirmó el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, durante la 25.ª Reunión Ministerial ASEAN-UE celebrada hoy en Brunéi.

Ver más

Una delegación de alto nivel del Tribunal Supremo Popular de Vietnam, encabezada por su presidente, Nguyen Van Quang, realiza una visita de trabajo a Singapur. (Foto: VNA)

Vietnam y Singapur fortalecen la cooperación entre sus tribunales supremos

Una delegación de alto nivel del Tribunal Supremo Popular de Vietnam, encabezada por su presidente, Nguyen Van Quang, realizó una visita de trabajo a Singapur del 5 al 8 de mayo con el objetivo de fortalecer la cooperación entre los tribunales supremos de ambos países e intercambiar experiencias sobre la creación y operación de un tribunal especializado en el Centro Financiero Internacional del país indochino.

El secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, y el presidente de Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, anuncian la elevación de los vínculos entre ambas naciones al nivel de Asociación Integral. (Foto: VNA)

Vietnam y Sri Lanka elevan sus relaciones a nivel de asociación integral

En un hito histórico para la diplomacia bilateral, el secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, y el presidente de Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, anunciaron hoy en esta capital la elevación de los vínculos entre ambas naciones al nivel de Asociación Integral.

Entrega de obsequios del Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam al Gobierno y al pueblo de Sri Lanka. (Foto: VNA)

Fortalecen Vietnam y Sri Lanka intercambio y la cooperación

Justo después de las conversaciones de alto nivel, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, y el presidente de Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, presenciaron la ceremonia de intercambio de documentos de cooperación entre ministerios y organismos de ambos países.