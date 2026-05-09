Vietnam y la UE: una asociación profunda orientada al futuro

Hanoi (VNA)- La Delegación de la Unión Europea (UE) en Vietnam celebró la noche del 8 de mayo en Hanoi el Día de Europa 2026.



En su discurso inaugural, el embajador de la UE en Vietnam, Julien Guerrier, afirmó que durante décadas Vietnam y la UE han construido una asociación profunda y orientada al futuro. Desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la UE (EVFTA en inglés) en 2020, el comercio bilateral ha aumentado más de un 50%.



Actualmente, la UE es uno de los principales proveedores de asistencia oficial para el desarrollo (AOD) de Vietnam a través de la estrategia Global Gateway y de la Asociación para una Transición Energética Justa (JETP).



El diplomático reiteró el compromiso de la UE de acompañar a Vietnam en su objetivo de convertirse en una economía desarrollada para 2045 y alcanzar emisiones netas cero para 2050, garantizando además la seguridad energética frente a las incertidumbres globales.



Según Julien Guerrier, el año 2026 marca un hito histórico en las relaciones bilaterales, ya que la visita del presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, en enero pasado elevó oficialmente los vínculos entre ambas partes al nivel de Asociación Estratégica Integral.



La UE reafirmó su compromiso de seguir siendo un socio estable de Vietnam, proporcionando capital y tecnología en sectores estratégicos para el futuro como semiconductores, inteligencia artificial (IA), telecomunicaciones, infraestructura energética y transporte.



Dentro de la ASEAN, Vietnam es considerado uno de los países pioneros con más acuerdos firmados con la UE. El bloque europeo también reiteró que continuará siendo “un socio inversor para el desarrollo a largo plazo de Vietnam”.



La viceministra de Relaciones Exteriores, Le Thi Thu Hang, interviene en la cita (Foto: VNA)

En representación del Gobierno vietnamita, la viceministra de Relaciones Exteriores, Le Thi Thu Hang, destacó que tras más de 35 años de fortalecimiento de vínculos, las relaciones Vietnam-UE poseen un enorme potencial de crecimiento.



Pese a los desafíos globales, la UE mantiene su posición como uno de los principales socios comerciales e inversionistas de Vietnam, mientras que el país indochino continúa siendo el mayor socio comercial de la UE dentro de la ASEAN. Después de cinco años de implementación del EVFTA, el comercio bilateral ha registrado un crecimiento promedio del 10% anual.



La viceministra calificó 2026 como un año decisivo y de gran valor simbólico, celebrando que los compromisos de elevar las relaciones bilaterales se hayan traducido rápidamente en acciones concretas, como el primer Foro Empresarial y de Inversión UE-Vietnam celebrado en marzo de 2026, que reunió a más de 800 participantes.



En un contexto internacional marcado por numerosas incertidumbres, g reafirmó que Vietnam concede gran importancia al fortalecimiento de las relaciones con la UE.

Destacó que ambas partes cuentan con el potencial necesario para impulsar avances en áreas estratégicas de la nueva era, como ciencia y tecnología, innovación, transición verde y transformación digital, contribuyendo así al mantenimiento de la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible a nivel global./.